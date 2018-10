Cs denuncia a la Fiscalia la contractació d’un lobi perquè els EUA “reconeguessin la independència de Catalunya”

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha presentat aquest dimecres una denúncia davant la Fiscalia General de l’Estat per la suposada contractació per part de l’anterior Govern d’un lobi nord-americà durant els mesos de setembre i octubre del 2017, fet que "demostra per primera vegada" –segons ha dit- "que van existir contactes perquè es reconegués la independència de Catalunya per part dels Estats Units, cosa que integraria el delicte de rebel·lió". En declaracions a la premsa a les portes de la Fiscalia, Carrizosa ha afirmat que tot plegat també deixa "claríssim" que "es van excedir les competències de la Generalitat" i que, per tant, "els 65.000 euros que van pagar són una malversació de fons".

Segons la denúncia presentada per Cs, la conselleria d’Exteriors de Raül Romeva va contractar el lobi SCR Government Relations Lobbyng per a la prestació de serveis "de suport" a la delegació del Govern de la Generalitat als Estats Units durant un període de tres mesos per 20.000 dòlars mensuals. "Ahir mateix vam tenir coneixement que la Generalitat s’havia gastat 65.000 euros en contractar un lobi nord-americà perquè expliqués als congressistes, als senadors nord-americans, al departament d’Estat dels EUA i als mitjans de comunicació els mesos justos del cop", ha dit Carrizosa, que ha inclòs a la denúncia una relació dels mails, trucades i reunions "amb tots els influencers de l’administració nord-americana". Segons detalla l'escrit de denúncia, la Conselleria d'Acció Exterior va respondre a una petició de Ciutadans indicant que la relació amb el lobi existia, i que era un contracte de tres mesos de "suport".

Així, la Conselleria, a petició de Cs, va aportar una documentació al Parlament el passat 23 d'octubre, a la qual es refereix en la denúncia. Hi destaquen una sèrie de correus electrònics dirigits per la mercantil, ssegons Cs, en nom de la Generalitat, al Departament d'Estat dels EUA, la Comissió d'Afers Exteriors dels EUA, organismes de control i organismes internacionals; així com a mitjans influents com el Washington Post, el New York Times o Wired. També a congressistes i senadors americans. No obstant això, el grup parlamentari no ha pogut accedir al contingut dels e-mails i reclama que es faci públic.

Carrizosa ha afirmat que la denúncia té com a objectiu reforçar les múltiples causes que ja se segueixen contra els líders del procés. I pretén augmentar la quantitat de diners que es van gastar "en el cop a la democràcia" i "demostrar" que el Govern català va fer "gestions perquè la independència que van declarar el 27-O fos efectiva".

Tot plegat, ha afirmat, demostra l’error que va implicar aixecar el 155, que va permetre al Govern "donar 20 milions a TV3 i reobrir les ambaixades". "Si es demostra que les ambaixades catalanes han estat treballant pel cop i el primer que ha fet el govern de Torra és reobrir-les amb Sánchez mirant a una altra banda, nosaltres el que volem és que Sánchez controli en que s’està gastant els diners el govern de Torra, i si utilitzen les ambaixades per seguir amb el cop a la democràcia".

En aquest sentit ha denunciat que els "nous xiringuitos polítics" –en referència a les delegacions- que la Generalitat ha anunciat que obrirà "són per buidar les nostres institucions democràtiques" i "demostra que continuen amb el cop". "Aquests fets demostren que les ambaixades s’estan utilitzant amb els diners de tots els catalans per parlar malament d’Espanya", ha recalcat.