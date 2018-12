Cs i PP titllen el discurs de Torra de crida a "la sublevació" i acusen Sánchez de "blanquejar-lo"

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha reiterat aquest dilluns que el discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat, Quim Torra, va ser "una ratificació del cop". I que, en cap cas, va fer un discurs de final d'any sinó una "nova crida a la sublevació, al conflicte i a seguir amb el cop contra la democràcia".

Arrimadas ha carregat també contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè, a parer seu, mentre segueixi "blanquejant" Torra i el Govern, es continuarà "en mans d'un perill públic". Unes valoracions molt similars a les que ja emetia ahir a la nit al seu perfil a Twitter.

En la mateixa línia que el secretari general de la formació taronja, José Manuel Villegas, Arrimadas ha fet una valoració d'aquest 2018 i ha assegurat que "va començar d'una altra manera" amb una "bona notícia", en referència a l'acord pressupostari entre l'executiu de Mariano Rajoy i la seva formació. I ha acabat amb un "govern [de Sánchez] dèbil".

La portaveu ha aprofitat l'avinentesa per demanar a Sánchez que "convoqui eleccions" i que compleixi la seva "promesa". I ha criticat que Sánchez no vol convocar eleccions perquè "a Andalusia es van endur un gran ensurt". En l'última roda de premsa de l'any, Arrimadas ha assegurat que "demà comença un nou any" amb eleccions europees, autonòmiques i municipals, i ha afegit: "Hauríem de tenir també les generals". "Podria ser un any històric", ha reblat.

El PP acusa Torra de "cridar els seus fidels a rebel·lar-se"

Molt més dur va ser el president del PP, Pablo Casado, que també a través de Twitter va considerar que les paraules de Torra eren una crida a la "sublevació" i a la "violència" per consumar la "secessió". "L'independentisme està descontrolat i aquesta nova amenaça no pot quedar impune", va escriure, demanant a Sánchez per enèsima vegada l'aplicació de l'article 155 a Catalunya per "posar ordre i preservar la unitat d'Espanya".





Per la seva banda, la vicesecretària d'estudis del PP, Andrea Levy, ha qualificat el discurs de Torra de "disc ratllat" que contenia, a més, "apel·lacions perilloses a la sublevació". Per aquesta raó ha demanat al govern espanyol que desarticuli "el comando de rebel·lió que té a Catalunya".

En una entrevista a la Cadena Cope ha assegurat que en el missatge institucional Torra s'ha significat "com un membre més dels CDR, i no com el president de tots els catalans", i ha aprofitat l'avinentesa per tornar a demanar l'aplicació del 155.



En una línia semblant es va expressar el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández: "Com si es tractés del líder de la secta del sol, Torra pretén un impossible (cap regió de la Unió Europea té dret a l'autodeterminació) i crida als seus fidels a 'rebel·lar-se i sacrificar-se' quan la realitat s'imposi. Un perill", va sentenciar ahir amb un tuit.





