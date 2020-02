Cs, PP i Vox carreguen contra Sánchez per haver acceptat "la reunió de la vergonya"

Ciutadans, PP i Vox han carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per haver acceptat una reunió aquest dijous a Barcelona amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Totes les crítiques han arribat abans de saber-se el resultats de la trobada. Algunes fins i tot quan Sánchez i Torra ni tan sols havien encaixat abans d'entrar al Palau de la Generalitat.

El líder del PP, Pablo Casado, ha censurat Sánchez per haver anat fins a Barcelona a "retre vassallatge" (" rendir pleitesía", en castellà) a Torra, un president "inhabilitat" per la justícia. Durant una intervenció davant del grup parlamentari, que s'ha reunit coincidint amb la trobada entre presidents per reaccionar en directe a la trobada a Barcelona, el líder de l'oposició també ha retret a Sánchez que hagi estat rebut al Palau de la Generalitat com "un dirigent estranger". En aquest sentit, ha advertit que faran una tasca dura d'oposició des del Congrés per ser "alternativa" al "mal govern" de Sánchez, que ja ha situat fora de la Constitució i ha acusat de debilitar la democràcia.

Casado considera que el govern de Sánchez té la "pretensió" de fer passar per "progressista" la "insolidaritat de l'independentisme" i considerar "reaccionària" la política dels que volen "preservar la independència de les institucions". Ha insistit, doncs, que seguiran recorrent als tribunals com van fer ahir dimecres querellant-se contra Torra per usurpació de funcions".

"És la reunió de la vergonya", ha criticat la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán. Per la dirigent taronja "Sánchez ha traspassat totes les línies vermelles". Per això li ha reclamat que aprofiti la seva visita a Catalunya per reunir-se amb el seu partit. No està previst que ho faci. Tot i que els últims resultats electorals no ho acrediten, Roldán s'ha agafat als 36 diputats que els taronges tenen al Parlament per exigir al president del govern espanyol que "es reuneixi amb el primer partit de Catalunya".

Vox ha anat una mica més enllà. El seu líder, Santiago Abascal, ha considerat que la reunió no s'hauria d'haver celebrat directament perquè Torra fa temps que hauria d'haver estat "detingut". Per al líder d'extrema dreta, Sánchez és un president "il·legítim" i Torra un president "il·legal". També ha insistit en una tesi que fa temps que defensa: la de la necessitat de promoure la "il·legalització" dels partits independentistes. "Actuen com faccions al servei d'un cop d'estat", ha argumentat.

Podem sí que ho avala

Des dels partit estatals no tot han sigut laments. Els socis d'executiu de Sánchez, Unides Podem, ha considerat que la trobada és una "bona notícia" davant d'un conflicte que serà "molt complicat" resoldre. "El fet que hi hagi diàleg entre el president del govern d'Espanya i el de Catalunya o el de qualsevol altra comunitat autònoma ja és bo per si sol, independentment del tema de què es parli", ha expressat el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique.

De fet, tant el PSOE com Unides Podem han destacat a Twitter el nom del document, Agenda per al retrobament, que Sánchez ha lliurat a Torra i convertit en hashtag. En aquest sentit, la formació lila ha canviat el castellà pel català per defensar el diàleg.