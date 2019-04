Cs esquiva la moció del PSC: decidirà a última hora si reclama o no eleccions anticipades a Torra

Amb la pèrdua del suport de la CUP, el Govern no ha tingut mai una majoria estable aquesta legislatura. Dijous, però, aquesta situació d'interinitat -agreujada amb l'absència de pressupostos- podria quedar explicitada en una votació al Parlament: el PSC reclama que el president, Quim Torra, se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions de forma anticipada. En un moment o altre, tots els grups s'han mostrat partidaris de dissoldre l'actual legislatura, ha recordat aquest dimarts el portaveu adjunt dels socialistes, Ferran Pedret. Però, sorprenentment, un dels que més bandera ha fet contra el Govern "separatista", Ciutadans, ha preferit esquivar la moció. En roda de premsa, la diputada Lorena Roldán, ha mantingut la incògnita i ha explicat que decidiran a última hora si se sumen o no al text del PSC.

En plena precampanya per les eleccions generals, i amb Ciutadans centrat en presentar Pedro Sánchez com un aliat dels independentistes, el partit taronja té dijous una votació incòmoda al Parlament. Haurà de donar suport al PSC -fonts del partit no veuen cap altra alternativa- però intenta menystenir la moció socialista. "Un dia parlen d'una qüestió de confiança i l'altre d'un referèndum", ha assenyalat Roldán, que ha aprofitat per carregar un cop més contra Sánchez: "Porta nou mesos dient que a Catalunya hi ha normalitat, quan hem vist com els CDR tallaven carreteres i agredien a constitucionalistes".

Ara fa un any i tres mesos que Ciutadans va guanyar les eleccions catalanes i, des d'aleshores, el partit ha cridat de forma continuada tant a l'aplicació del 155 per fer fora un Govern que consideren que està incomplint la llei, com a la convocatòria d'eleccions al Parlament. Aquest dimarts, però, ha considerat que era més important criticar la "complicitat" de Sánchez amb els partits independentistes que valorar si és necessari un avançament electoral a Catalunya.

Pel que fa estrictament a la moció del PSC, Roldán ha indicat que no tenen encara decidit què votaran i que desconeixen encara com serà el redactat definitiu. Només uns minuts abans havia comparegut a la mateixa sala de premsa Pedret per tancar qualsevol dubte: "Demanem al Parlament que constati la pèrdua de la majoria parlamentària i que reclami al president que se sotmeti a la qüestió de confiança o dissolgui el Parlament i convoqui eleccions".

En mans dels antics socis parlamentaris

El moviment del PSC ha agafat a contrapeu a la resta de partits de l'oposició. En el cas de Roldán no han bastat quatre preguntes idèntiques ("Cs creu que cal una qüestió de confiança o unes eleccions anticipades a Catalunya?") perquè indiqués el sentit de vot del seu grup. També li ha costat anticipar-lo a la portaveu dels comuns, Susana Segovia que, finalment, ha acabat explicant que hi votarien a favor. "El Govern està en la més absoluta paràlisi, amb llistes d'espera aturades, gent que es mor esperant una plaça de residència, la renda garantida que no arriba i la desbandada de consellers", ha criticat.

El Govern dependrà de la CUP per sortir victoriós d'aquest nou embat al Parlament. I els cupaires encara no s'han definit, malgrat que els missatges públics no han avalat precisament la feina de l'executiu de Torra. Ara fa dues setmanes era el diputat Carles Riera el que lamentava que el Govern i el Parlament estiguessin "absolutament bloquejats" i afegia que si la legislatura "no va enlloc, serà inevitable encarar unes noves eleccions catalanes". Més recentment era la diputada Maria Sirvent la que s'expressava en la mateixa línia: "Si aquest govern no té ganes de governar i no compleix el seu pla de govern, s'haurà de plantejar si cal convocar eleccions".

Si els cupaires se sumen a la resta de l'oposició -el PP també votarà a favor de la moció- l'hemicicle evidenciarà la pèrdua de confiança de la cambra al Govern. Amb la CUP, sumaran 69 diputats que exigiran la qüestió de confiança o les eleccions anticipades, contra els 61 que sumen JxCat i ERC -en tenen cinc que no poden votar-. Fins i tot si els anticapitalistes s'abstenen, el Govern perdrà la votació. L'executiu necessita que la CUP voti contra la moció del PSC per empatar a 65 i desestimar el text dels socialistes.

Ara bé, sigui quin sigui, el resultat no serà més que simbòlic. Malgrat que generin un mandat polític, les mocions no són d'obligat compliment per al Govern, tal com ha quedat evidenciat al llarg dels anys per executius de tots colors.