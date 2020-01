Cs exigeix la destitució del "delinqüent" Torra com a president

Nova picabaralla entre el president del Parlament, Roger Torrent, i el grup parlamentari de Ciutadans a la cambra legislativa. Torrent ha acabat aquest dilluns suspenent breument el ple després de mantenir un enfrontament primer amb la portaveu del partit taronja, Lorena Roldán, i després amb tots els diputats del partit.

Tot ha començat quan Roldán, que ha fet una intervenció molt aspre després de la retirada de l'escó de diputat a Torra (Cs considera que ja no és president per aquest fet) i ha titllat Torra de "delinqüent". Torrent ha interromput la diputada per demanar-li que no "calumniï" el president, a la qual cosa Roldán ha etzibat: "Una persona condemnada per la justícia és un delinqüent amb totes les lletres". Acte seguit, el grup parlamentari de Cs sencer s'ha aixecat de l'escó fent palmades i cridant "delinqüent". "Crido a l'ordre tot el grup parlamentari de Cs", ha dit el president del Parlament. Finalment, ha acabat suspenent el ple durant uns minuts, tot i que a continuació s'ha tornat a posar en marxa.

Torrent suspèn el ple després que Cs hagi cridat "delinqüent" a Torra.

Tot i que Torra ha perdut de facto la seva acta de diputat avui, un cop la mesa del Parlament ho ha avalat, per a Cs i el PP això no és suficient. La formació taronja i el partit de Pablo Casado mantenen des que es va fer públic el dictamen de la Junta Electoral Central (JEC) retirant-li l'acta que Torra ja no pot ser president de la Generalitat, i avui, abans de començar el ple, ja havien advertit que emprendrien accions legals si hi participava. No han concretat quines seran aquestes accions, però han advertit Torrent que també valoren dirigir-ne contra ell.

El president del PPC, Alejandro Fernández, per la seva banda, ha instat JxCat i ERC a deixar de "lluitar pel poder" i deixar les "navalles" de banda. El líder popular ha argumentat que els partits independentistes s'han destruït "ells mateixos", provocant també la "devastació" de la societat i l'economia catalana. "Heu enganyat la vostra parròquia només per la poltrona", ha dit Fernández. En aquest sentit, el diputat del PP ha titllat el president Quim Torra de "fantasma de l'òpera" i l'ha acusat de "desprestigiar" les institucions catalanes. Finalment, Fernández ha afegit que el PP mai deixarà de fer "política de veritat".

Iceta: "Avui es constata una divisió profunda i insalvable entre els socis de Govern" i demana eleccions.

El PSC demana eleccions

Tot i que els socialistes han insistit que, malgrat que Torra ha perdut l'acta de diputat, el reconeixen com a president, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha li ha demanat que convoqui eleccions anticipades. Pel líder socialista, avui s'ha constatat "una divisió profunda i insalvable entre els socis de Govern". "Això ja no aguanta més, la legislatura està exhaurida", ha expressat. Iceta ha recordat que la potestat de convocar eleccions és exclusiva de Torra i li ha demanat que l'exerceixi sense més dilacions.

Albiach: "Aprovem pressupostos i anem a eleccions"

Per la seva banda, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha insistit a l'hemicicle en la proposta que el seu grup parlamentari porta fent des de fa setmanes: "Aprovem pressupostos i anem a eleccions". Així, pel partit d'Ada Colau, la legislatura està "agonitzant" i calen comicis, però ha considerat que primer s'haurien d'aprovar els comptes públics. Ha carregat contra JxCat i ERC per les seves "baralles" públiques i contra Cs per fer "vergonya". "El Parlament i Catalunya no s'ho mereixen", ha conclòs.