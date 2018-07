Cs amenaça amb portar Torrent al TC per permetre la votació de la declaració de ruptura

El vicepresident segon de la mesa, José María Espejo-Saavedra, ha anunciat avui que Ciutadans reclamarà que es convoqui la mesa del Parlament, davant les esmenes que s'han presentat a la moció per ratificar la declaració de ruptura del 9-N que la CUP portarà aquesta tarda al ple i que té el suport de JxCat i ERC, i que si el president Roger Torrent no ho fa el portarà al TC. "Quan es fa una esmena i membres de la mesa s'hi oposen com és el cas, cal que es reuneixi i més quan estem advertits pel TC que hem de paralitzar qualsevol iniciativa que vagi en contra dels seus dictàmens", ha afegit.

En aquest sentit, Ciutadans valora presentar un recurs d'empara per vulneració dels drets dels seus diputats per no convocar la mesa, com fonts del Parlament apunten que passarà per evitar el "filibusterisme". "Si no es reuneix la mesa i s'aprova una moció contrària al TC, esperem que el govern espanyol actuï", ha afegit Espejo-Saavedra, en al·lusió al fet que, un cop aprovada la moció, el govern espanyol presentarà un recurs d'inconstitucionalitat per anul·lar el text aprovat.

Ciutadans també exigirà que es reuneixi la junta de portaveus per abordar la votació d'aquesta moció perquè el president del Parlament doni explicacions si la votació tira endavant. Espejo-Saavadra ha reiterat que les esmenes s'han de qualificar a la mesa, tot i que fonts del Parlament assenyalen que no hi ha precedents de convocar la mesa per abordar esmenes.

De fet, l'1 de març, JxCat va presentar una proposta de resolució per defensar la restitució de les institucions catalanes i la CUP va presentar una esmena per refermar la declaració d'independència del 27 d'octubre, i Cs ja va presentar una reconsideració contra l'acceptació d'aquesta esmena, però el president Torrent no va reunir la mesa i Cs va cursar una petició de reconsideració i setmanes més tard un recurs d'empara al TC, que encara no ha emès cap resolució.