Cs s'obre ara a arribar a acords amb el PP de cara a les eleccions catalanes

L'avançament electoral anunciat ahir pel president Quim Torra ha portat Ciutadans a posar en qüestió la seva negativa a concórrer a les pròximes catalanes amb una plataforma o coalició amb altres partits unionistes, tal com feia mesos que li proposava el PP. En els últims dies s'ha apreciat un gir en el discurs dels dirigents de la formació taronja, que han passat de descartar la possibilitat a mostrar-s'hi oberts.

"Tenim la mà estesa per trobar confluències i consens amb les forces constitucionalistes, som la casa, el referent del constitucionalisme a Catalunya", ha assegurat aquest matí la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, tot i deixar clar que la formació no ha pres cap decisió concreta perquè considera que "no estem en un escenari electoral". "Torra no és diputat i, per tant, no és president, no té la facultat de convocar eleccions", ha assegurat.

Hores abans la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha evitat confirmar que el seu partit plantegi una coalició amb el PP en les pròximes eleccions a Catalunya, però ha afirmat que la formació taronja prioritzarà sempre els interessos d'Espanya i ha instat els altres partits a fer el mateix en tots els casos, no només quan "els convingui".

El PP ha reclamat públicament en múltiples ocasions formar una coalició amb Ciutadans per unir tot el constitucionalisme dins d'un mateix paraigua. De fet, abans de les eleccions del 10 de novembre, la candidata dels populars per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, es va mostrar predisposada a fer un pas enrere i que la dirigent de Ciutadans, Inés Arrimadas, encapçalés una candidatura conjunta del PP i Ciutadans. El partit taronja, però, no va acceptar l'oferta. Ara els populars continuen reclamant aquesta coalició per presentar-se a unes eleccions catalanes i, de fet, fonts tant dels conservadors com de Cs confirmen que hi ha hagut contactes informals amb el partit taronja per començar a abordar aquesta qüestió, però que fins ara no s'han traduït en cap reunió formal sobre el tema. De fet, fonts del PP reconeixen que no tenen previst reunir-se amb el partit taronja fins que aquest no hagi triat una direcció.

Diverses veus de Cs veuen amb recel la possibilitat de confluir amb el PP, perquè significaria perdre les seves sigles. Preferirien que el PSC se sumés a aquesta iniciativa, però aquest és un escenari que consideren improbable. S'obre la possibilitat, també, que la formació de Manuel Valls s'afegís a l'equació. Tot i que aquesta és una opció molt oberta, permetria al partit taronja defugir l'etiqueta de "dreta" que li donaria presentar-se només amb el PP.

Malgrat el trencament que després de les municipals es va produir entre la formació i l'ex primer ministre francès (que va partir el grup per donar suport a la investidura d'Ada Colau), fonts de Cs no descarten un acord, tot i que insisteixen a l'ARA que no hi ha converses amb la formació del regidor de Barcelona pel Canvi. Des del PP també admeten que no tancarien la porta a l'ex primer ministre francès a la coalició, tot i que hi tenen moltes discrepàncies ideològiques i asseguren que la "prioritat" agrupar-se amb Ciutadans. Per la seva banda, fonts de Barcelona pel Canvi neguen contactes amb el PP i Cs en aquesta línia i insisteixen que de moment estan treballant per enfortir la seva pròpia formació, però no es tanquen a cap possibilitat. Ahir Valls va fer un tuit en què assegurava que a Catalunya "cal una veu clarament catalana, espanyola i europea que rebutgi sense cap ambigüitat els pactes amb els nacionalistes" i "l'extrema dreta".