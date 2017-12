Cs vol la presidència del Parlament per "evitar les barbaritats" dels independentistes en l'anterior legislatura

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha reiterat aquest dissabte que és "clau" que la seva formació presideixi el Parlament per veure "què fan els partits separatistes". En conferència de premsa, Arrimadas ha admès que la constitució d'aquest òrgan és "una fita molt important" i que d'això en dependrà en bona mesura el futur de la Generalitat. També ha subratllat que, amb la seva intenció de presidir-lo, Ciutadans tractarà "d'evitar les barbaritats" de l'anterior legislatura desterrant les "incerteses" i les "il·legalitats".

En aquesta fase de constitució de la mesa del Parlament, la formació taronja "reivindicarà el que per vots i escons li correspon". Per això, ha insistit en la importància que aquest òrgan sigui presidit "per un partit que respecta les normes", cosa que donaria "tranquil·litat" tant als "sectors empresarials" com al conjunt dels catalans.

Una vegada constituïda la mesa –que ara és "el més urgent"– s'obrirà un termini de dos mesos per a la formació d'un nou Govern, la qual cosa ha portat Arrimadas a demanar "tranquil·litat, serietat i responsabilitat" tant al PP com al PSOE, de qui ha dit que les seves estratègies polítiques a Catalunya "no han donat resultats en els últims 35 anys".

La líder catalana de Ciutadans és conscient que "a priori" no té "gaires possibilitats" de ser investida presidenta de la Generalitat, però ha deixat clar que no "abandonarà" la possibilitat de ser-ho, malgrat que la llei electoral en vigor ha fet que "tenint més vots" que els partits independentistes no tingui "més escons".

Arrimadas ha criticat una vegada més l'actitud de Carles Puigdemont, que considera que està "inhabilitat políticament" per governar la Generalitat i que ara "es cregui que pot ser president per internet, per WhatsApp o per Skype". També ha acusat Puigdemont de viure "a Màtrix" i s'ha mostrat convençuda que no podrà ser president de la Generalitat. En aquest sentit, ha advertit de la dificultat que tindran els partits independentistes per trobar "més alternatives".

La líder de Ciutadans pensa que aquest 2017 ha estat "l'any del canvi", perquè al llarg d'aquests últims 12 mesos "s'ha consolidat la posada en marxa d'un nou sistema en què el bipartidisme ja no és el protagonista de la història d'Espanya". Segons la seva opinió, la victòria a Catalunya "d'un partit regenerador" que defensa "sense complexos" una mateixa visió política a totes les comunitats autònomes "és una mostra clara que el bipartidisme ja no marcarà el futur d'aquest país".