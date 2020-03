Cs portarà els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries i ajornarà un mes l'aprovació dels comptes

Ciutadans portarà els pressupostos de la Generalitat del 2020 al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cosa que podria retardar-ne l'aprovació un mes. El partit taronja considera que els comptes "han quedat antiquats a causa de l'impacte econòmic" de l'epidèmia de coronavirus, segons han anunciat en un comunicat aquest divendres. La crisi sanitària, assegura la nota de la formació, "tindrà greus conseqüències econòmiques en la vida dels ciutadans i les previsions han canviat de manera radical. D'aquesta manera, els pressupostos de la Generalitat no són útils per fer front a aquesta pandèmia, a més de no contribuir a millorar la vida de tots els catalans".

Consideren que els pressupostos "es quedaran en paper mullat, ja que les previsions inicials no es compliran" degut a la crisi sanitària. "L'escenari econòmic i social ha canviat per complet", asseguren, i demanen que els pressupostos que s'implementin estiguin dedicats a "augmentar el material hospitalari", a la "posada en marxa d'un protocol d'actuació per a les farmàcies" i a "mesures de suport per als petits comerciants".

La llei que regula el funcionament del CGE exigeix que, quan se li demani un dictamen, s'han d’indicar els continguts que generen dubtes d’inconstitucionalitat o d’antiestatutarietat, i quin article de la Constitució o l'Estatut vulneren. Tot i això, el partit taronja de moment no ha aclarit com bastirà jurídicament el seu recurs: el portaveu Carlos Carrizosa, en un tuit, insistia que porten els comptes al CGE perquè "no són bons pels catalans", però no aportava indicis d'il·legalitat. Preguntat insistentment per aquest diari, la formació no ha donat cap informació sobre quin article de l'Estatut o la Constitució espanyola es veurien afectats per l'actual text dels pressupostos. Tampoc ha aclarit quina partida portaran al CGE.

Cs llevamos los presupuestos al CGE porque no son buenos para los catalanes:

-No recortan chiringuitos.

-Están al servicio del procés. Pagaremos los abogados de los políticos separatistas.

-Ante el #Covid_19, las previsiones de ingresos no se cumplirán y quedarán en papel mojado. — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) March 13, 2020

La decisió de Ciutadans retardarà, amb tota probabilitat, l'aprovació dels comptes un mes. És el temps que trigarà el CGE a analitzar les partides impugnades i decidir si s'ajusten a l'Estatut o no, i el Govern a corregir el que calgui. Els pressupostos, per tant, es portarien a votació, segons fonts parlamentàries consultades per l'ARA, en un ple el 20 i el 21 d'abril. No està convocat formalment, però els grups ja n'han parlat de portes endins. De retruc, això pot afectar el calendari electoral català, ja que el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que convocaria eleccions quan els comptes estiguessin aprovats. Si es confirma aquesta data, les eleccions no podrien ser abans del cap de setmana del 13 i 14 de juny. Mentrestant, cal aclarir si la mateixa afectació a la vida parlamentària que suposa la crisi del coronavirus també pot ser un fre a la tramitació. De moment, la mesa del Parlament ha decidit aturar l'activitat fins el 27 de març.

Per ara, l'opinió dels governs català i espanyol és que cal accelerar l'aprovació dels pressupostos estatals i autonòmics, respectivament, per tenir més marge a l’hora d’afrontar l’emergència sanitària. “Si fa mesos els pressupostos eren necessaris, avui [...] es fan urgents”, va afirmar ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, mentre que el vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Pere Aragonès, va qualificar de “fonamental” aprovar els comptes de seguida per poder respondre adequadament al Covid-19. Avui, Torra ha lamentat la decisió de Ciutadans en un tuit:

Quina irresponsabilitat en un moment d'emergència com aquest! Quina falta de sentit de país! Si de debò els preocupen les persones, posin el país per damunt dels interessos de partit i deixin que s’aprovin els pressupostos. https://t.co/5zfi0cbPyZ — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 13, 2020

I el vicepresident Pere Aragonès ha afegit que la decisió de Cs limita la disponibilitat de recursos per a l'emergència sanitària a curt termini.

Amb aquesta decisió, C’s posa en risc la protecció de les persones en un moment d’emergència sanitària, limitant els recursos disponibles per les properes setmanes. Obro fil sobre els #pressupostos2020👇🏼 https://t.co/bo4lpDnlrG — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) March 13, 2020

Dels dos governs, el que té el tràmit parlamentari més avançat és el català: ahir la comissió d'economia del Parlament va aprovar el dictamen dels pressupostos de la Generalitat del 2020, és a dir, els va deixar a un pas de la seva aprovació final. Com estava previst, JxCat, ERC i els comuns van unir els seus vots i, per tant, van deixar-los a punt per elevar-los al ple del Parlament. Ara només falta que el CGE hi digui la seva.