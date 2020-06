Cuixart insisteix en "la legitimitat de la lluita no violenta i la desobediència civil"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que compleix presó per la sentència del procés, defensa "la legitimitat de la lluita no violenta i la desobediència civil per transformar la societat" i adverteix a l'Estat que "si pensa que perpetuar la impunitat no té costos, és que no coneix la societat catalana".

En una carta que enviada des de la presó de Lledoners als 182.000 socis de l'entitat, després que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat suspendre les condemnes dels líders independentistes catalans, Cuixart encoratja els socis a "transformar la indignació col·lectiva en motor de canvi, amb tanta determinació com esperança". El president d'Òmnium demana que "ningú dubti de la força de la gent", ja que "els lideratges compartits són l'única garantia per tenir èxit", i destaca que les eleccions que hi ha en marxa a la Junta Directiva d'Òminum, amb l'equip encapçalat pel vicepresident Marcel Mauri, i l'Assemblea General Ordinària d'Òmnium Cultural "seran un nou pas per a continuar reforçant l'entitat".

Després de 32 mesos de presó, Cuixart considera que va fer "el que havia de fer" i, lluny de penediments, reafirma "la legitimitat de la lluita no violenta i la desobediència civil com a instruments per transformar la societat". "Precisament per això els poders de l'Estat condemnen la protesta i la llibertat d'expressió", subratlla. Segons Cuixart, aquests poders "són els mateixos que malden per salvar el Règim del 78 al preu que sigui".

En aquest sentit, el president d'Òmnium afirma que "la impunitat perpètua de la corrupció borbònica o la impunitat de la brutalitat policial de l'1-O són dues cares de la mateixa moneda, dos problemes estructurals que tenen en la fiscalia o en el PSOE els seus aliats, i en l'hereu de Joan Carles I la garantia de continuïtat". Cuixart assegura que "la lluita per l'autodeterminació i la República catalana continua sent l'únic horitzó compartit de futur, també per enfortir els drets socials i no deixar-nos ningú pel camí".

El president d'Òmnium critica que el Tribunal Constitucional impedeixi la seva llibertat i que el Tribunal Suprem "vulgui prohibir a 11 milions de ciutadans comunicar-se en la seva llengua pròpia i oficial". Dues sentències judicials, valora Cuixart, que "vulneren el dret internacional i ignoren les peticions" d'Amnistia Internacional i de les Nacions Unides per a respectar els drets humans. Que a Espanya no hi ha justícia gairebé ni és notícia ".

El líder independentista contraposa aquestes resolucions judicials a una "societat catalana que ha sabut transformar la repressió en més maduresa i empoderament col·lectiu". "L'únic judici just possible serà al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg", rebla Cuixart.