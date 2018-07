Cunillera anirà a la reunió amb Torra amb "voluntat d'acords"

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, té previst traslladar aquest dilluns al president Quim Torra, durant la reunió que han de mantenir a la Generalitat, la voluntat de buscar "acords i col·laboració", si bé la posició sobre l'autodeterminació tindrà sempre "la mateixa resposta" i no canviarà. La reunió es produeix el mateix dia en què Ernest Maragall i Josep Borrell es trobaran a Madrid.

"Des del primer moment en què vaig prendre possessió li vaig demanar aquesta reunió perquè em semblava que era correcte i educat", ha relatat. "Vaig a dir-li que soc la delegada del govern de Pedro Sánchez, que vull treballar amb el seu Govern i que estic a disposició per trobar aquests àmbits d'acord i de col·laboració que facin que la ciutadania ens percebi com a útils", ha assegurat.

Ha avisat, en aquest sentit, que si els polítics no són "útils a la ciutadania" no estaran fent bé la seva feina, i que aquest és l'"esperit" amb què va a la reunió.

Cunillera ha deixat clar que "en absolut" hi anirà amb la intenció de voler "convèncer" Torra de les seves idees, sinó que "respectant" que tots dos parteixen d'ideologies "molt diferents", la seva voluntat és que "això no impedeixi res". "I que cada vegada que tinguem alguna cosa a dir-nos, en parlem", ha afegit.

Però, al mateix temps, ha deixat clara quin seria la seva posició si Torra posa damunt la taula la reclamació del dret d'autodeterminació. "Que ells insisteixin en una cosa que per a ells és capital, d'acord. Però també saben que la resposta sempre és la mateixa", ha advertit.

"Una qüestió que no és a la nostra Constitució ni prevista en cap constitució democràtica sempre tindrà la mateixa resposta", ha afirmat. "Mentrestant, els ciutadans tenen problemes, necessitats i necessiten respostes. El nostre objectiu ha de ser que els ciutadans tinguin resposta a les seves ànsies, necessitats i problemes. I des de l'àmbit que a cadascú li correspongui, també és la nostra responsabilitat".

És per això que ha reiterat que transmetria a Torra que la seva "voluntat, ganes i determinació" és que s'obri "un període de temps en què la recerca d'espais de convivència, respecte, solidaritat i tolerància sigui el que ens defineixi".

Batet creu que és possible el diàleg, tot i els presos, i diu que "la via de saltar-se les lleis no porta enlloc"

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dit a TV3 que el govern de Sánchez ha començat "amb bon peu" i que han de "continuar amb la normalitat institucional i reprendre l’agenda bilateral", en relació amb les reunions de Torra i Maragall d'avui. "Aquesta tarda fem una primera presa de contacte amb el conseller Maragall per a la reunió de la comissió bilateral", ha dit, tot i que assegura que "hi ha molt per fer perquè no s’ha fet res en set anys".

Batet ha defensat que s'ha de prioritzar aixecar el veto a les lleis socials del Parlament, com ara la de pobresa energètica i la de la sanitat universal. "La prioritat és que no hi hagi deixadesa simplement perquè hi ha dues administracions que no són capaces de posar-se d’acord", ha dit.

Sobre l'acció exterior de la Generalitat, ha dit que les delegacions són importants i que estan permeses, però que "el que cal és complir les normes i que aquestes delegacions responguin a les funcions previstes".

La ministra s'ha alineat amb les declaracions de Sánchez que proposava un pacte i no un referèndum, i s'ha mostrat oberta a reformar la Constitució i a construir consensos, tot i que ha afirmat: "Plantejar-nos que en dos anys podrem recuperar tot el que s’ha perdut és ingenu, seria enganyar els ciutadans".

"S'ha d’assumir que la via de la unilateralitat, la via de la desobediència, la via de saltar-se les lleis, no porta enlloc. Ja ho hem provat. No només és va aconseguir no anar enlloc, sinó que va produir danys. Per tant, hem de caminar cap a una altra banda. Hi ha solucions possibles dins el marc de l’estat de dret", ha dit Batet en referència als fets dels últims mesos.

Preguntada pels presos polítics, ha dit que, tot i els encausats, espera "que es pugui mantenir aquest diàleg i normalitat institucional". Reconeix que "hi ha una via judicial oberta" però assegura que no tenen poder per canviar les decisions judicials: "Com a govern poc hi podem fer. Els fiscals poden replantejar-se les coses en qualsevol moment, però això es una decisió seva i no del govern".