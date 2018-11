Cunillera avala Borrell: "És un gran ministre i no ha de plegar"

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha avalat avui la decisió del president espanyol, Pedro Sánchez, de mantenir Josep Borrell en el càrrec després que ahir fos multat amb 30.000 euros per “una infracció molt greu” en la venda d’accions d’Abengoa, quan n’era conseller, fent ús d’informació privilegiada. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la delegada ha fet pinya amb Borrell: "És un gran ministre i no ha de plegar". "A Borrell el conec des de fa molts anys i és una de les persones que més respecto i és molt honrat, i ja ha donat explicacions i no s'ha amagat després de reconèixer que va ser un error", ha comentat. "Hi ha una especial fixació en Borrell i no s'està sent just amb ell perquè avui mateix el president xinès acordarà inversions importants a Espanya amb un paper decisiu del ministre", ha afegit.

Sobre el debat pressupostari, Cunillera ha subratllat que "la vicepresidenta està fent una gran feina per tenir pressupostos l'any vinent, perquè hi ha coses que no poden esperar", ha assenyalat fent una crida a la responsabilitat dels partits polítics. "No hi ha cap proposta d'un sistema de finançament autonòmic nou", ha subratllat en relació amb els partits independentistes, per deixar clar que "primer cal aprovar els pressupostos" abans d'obrir aquest debat. Pel que fa a la solució política que teòricament proposen els socialistes per resoldre el conflicte amb Catalunya, Cunillera ha recordat que durant el mandat de Rajoy "havia desaparegut la política i la societat estava confrontada": "Ara hem d'avançar junts". "Feia set anys que no es reunien les comissions bilaterals i ara es reuneixen i treballen i aconseguim avenços", ha afegit.

D'altra banda, Cunillera ha justificat l'acte de reconeixement a la Policia Nacional, amb concessió de medalles inclosa, que es va fer ahir amb motiu del seu patró, i ho ha atribuït a les múltiples feines que realitzen. "Els cossos policials treballen de manera encomiable i ara ho fan amb una gran coordinació amb els Mossos en benefici dels ciutadans", ha remarcat traient ferro a la repressió policial que hi va haver l'1-O. "Deixem que la justícia faci la seva feina", ha anotat abans de remarcar que molts casos s'estan arxivant. Sobre l'auge del feixisme, amb les últimes pintades nazis a la seu d'Òmnium, Cunillera ha reconegut que l'amoïna molt i ha assegurat que "els cossos policials hi estan treballant intensament per descobrir-ne els autors".

Pel que fa a la credibilitat de la monarquia, la delegada del govern espanyol ha dit: "No sé si és un debat o una fixació"; i ha opinat que "està en el focus". "Em preocupa que després de 40 anys no s'hagi consolidat aquesta institució i que es parli amb tanta banalitat del règim del 1978, perquè vam ser molt generosos a l'hora de treballar per viure units des de la diferència", ha reblat: "Reclamo aquest esperit ara". Cunillera ha tret ferro al fet que només el 17% dels catalans votarien a favor de la Constitució segons l'última enquesta del CEO, i ho ha atribuït al fet que "no s'estudiï i que és una gran desconeguda". "La Constitució és vigent i s'ha de reformar partint de la base que té un gran potencial", ha conclòs.