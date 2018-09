Cunillera és partidària de l'indult dels presos polítics, si es demana

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha afirmat durant una entrevista al programa 'El suplement', de Catalunya Ràdio, que és "partidària" d'indultar els presos polítics catalans, encara que considera que la mesura no es pot concedir si no hi ha una sentència ferma sobre el cas. "Però l'han de demanar", ha insistit.

Cunillera també ha considerat "desafortunat" el xat en què han participat jutges de tot l'Estat on es parlava de "colpistes", "nazis" i "virus" en relació amb l'independentisme. Sobre el diàleg entre el PSOE i el govern català, ha assegurat que "la Generalitat demana unes coses que no es poden trobar dins de la Constitució" i ha recalcat que l'executiu del PSOE ha ofert "una cosa que fins ara no era sobre la taula", "una reforma constitucional" i "un ambient diferent a l’hora de negociar, sense imposicions".

La delegada també ha afirmat que hi ha una perspectiva "positiva" perquè els executius de Pedro Sánchez i Quim Torra s'entenguin. "És una cosa que demostrem cada dia", ha afirmat sobre la marxa de les negociacions entre tots dos governs. Cunillera també ha dit que a Catalunya hi ha una atmosfera "molt més tranquil·la" i que el nou president espanyol ha complert la seva paraula: "Ens ha lliurat de Rajoy".

Cunillera ha desitjat que el govern català no "infringeixi la llei", però ha lamentat que sovint "les promeses es trenquen". No obstant, també ha afirmat que "Catalunya és una nació perquè ho diu el preàmbul de l'Estatut".