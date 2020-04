EN DIRECTE | Budó reclama que es flexibilitzi també el sostre de despesa dels ajuntaments pel covid-19

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil clica aquí per veure el vídeo en directe]

Aquest dimarts, és el torn de la consellera de Presidència, Meritxell Budó. Després del vicepresident, Pere Aragonès, la portaveu del Govern compareix aquest dimarts al Parlament per donar comptes de la seva gestió, en l'àmbit de les seves competències, en la crisi del covid-19.

En relació a les competències que té Presidència en relació al món local i el Consell General d'Aran, Budó ha demanat l'eliminació del sostre de despesa i l'estabilitat pressupostària dels ajuntaments per tal que tinguin més marge per gastar en la crisi del coronavirus. A més, també ha reclamat més autonomia pels consistoris exigint, un cop més, la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les administracions locals (LRSAL).

Pel que fa en l'àmbit de la lluita contra la violència masclista, la consellera ha començat amb les mesures preses per part de l'Institut de la Dona, per tal de potenciar la difusió dels serveis d'atenció a les víctimes de violència masclista la situació de les quals és de risc durant el confinament. En termes esportius -és competència de Presidència-, la consellera ha anunciat una nova convocatòria de subvencions dotades de 2,5 milions d'euros per entitats esportives, amb l'objectiu de combatre els efectes del covid-19. "Estem en un moment greu també per a l'esport i caldrà dur a terme totes les mesures necessàries per mantenir-lo", ha dit.

Aquestes compareixences eren una exigència d’alguns partits de l’oposició com Cs i els comuns per fiscalitzar la gestió de la pandèmia que està fent l’executiu. D’aquesta manera la cambra catalana recupera l’activitat després de setmanes sense reunions. L’últim ple es va fer el 5 de març, amb sessió de control al Govern el dia anterior, i les últimes comissions es van celebrar una setmana més tard. Des de llavors, només s'ha produït una videoconferència conjunta del president, Quim Torra, sobre aquesta qüestió, acompanyat dels consellers Miquel Buch, Alba Vergés i també Pere Aragonès.

Tanmateix, la compareixença individualitzada dels titulars del departament es va obrir ahir dimarts amb Aragonès. El vicepresident i responsable d'Economia del Govern va reclamar a l'Estat que suspengués els objectius de dèficit i també de deute. Segons va dir, a causa del covid-19 caurà l'activitat econòmica i augmentarà la despesa pública, cosa que farà que "el dèficit sigui extraordinàriament alt", però es va mostrar convençut que això "l'any que ve es podrà revertir".