"No hi ha cap altre candidat possible": el missatge de Puigdemont després de l'ajornament del ple d'investidura

"La democràcia no s'ajorna ni se suspèn". El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha publicat aquest dimarts un vídeo a les seves xarxes socials en què critica de manera contundent la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d' ajornar el ple d'investidura de Puigdemont fins a conèixer la decisió del Tribunal Constitucional sobre admetre o no a tràmit el recurs del govern espanyol contra el nomenament del candidat. En el seu missatge, Puigdemont demana unitat de l'independentisme i insisteix que "no hi ha cap altre candidat possible" ni cap "altra aritmètica possible".

"Avui m'agradaria presentar-me a vosaltres amb el ple d'investidura ja celebrat i per tant investit altre cop com a president", ha assegurat Puigdemont; "S'hauria respectat la voluntat de la majoria absoluta del Parlament, que reflecteix la voluntat nítida de la ciutadania el 21-D". Així, tot i assegurar que "respecta" la decisió de Torrent, ha lamentat que el ple no s'hagi celebrat: "La democràcia implica acceptar els resultats, i l'Estat no només no els ha acceptat sinó que ha intentat canviar als despatxos allò que no ha aconseguit a les urnes". És per això que, segons Puigdemont, "ha arribat el moment que la majoria social i política del sobiranisme doni una resposta unitària i coordinada a aquest nou atac per donar resposta a l'etapa de desplegament del mandat del 21-D i l'1-O".

Segons Puigdemont, acceptar que "es puguin dictar presidències des de Madrid" seria "hipotecar d'ara endavant i per sempre els resultats electorals de Catalunya, rendir-se a les maniobres de l'Estat i trair la voluntat dels electors d'ara i de tots els que han lluitat per garantir unes institucions legítimes i democràtiques".

Junts per Catalunya s'ha mostrat avui al matí perplex per la decisió d'ERC d'ajornar el ple, que han assegurat que desconeixien, i ha demanat a Torrent que aixequi l'ajornament. "Pensar que s'aixecarà el 155 complint la doctrina del 155 com a alumnes avantatjats és d'una gran manca de realisme", ha etzibat Puigdemont: "La voluntat democràtica és la que surt del Parlament i no d'un Tribunal Constitucional teledirigit per la Moncloa". "El que ens ha dut fins aquí ha estat la unitat; no la perdem", ha advertit Puigdemont al tancament del seu discurs.