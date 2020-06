EN DIRECTE | Illa defensa el decret de nova normalitat al Congrés

Salvador Illa demana al Congrés la convalidació del decret de nova normalitat, amb la seguretat que tirarà endavant perquè el PP ja ha anunciat que no hi votarà en contra. El líder del partit, Pablo Casado, ja va anunciar aquest dimecres que es plantejava el sí a aquesta iniciativa, que imposa des de l'Estat l'ús obligatori de mascaretes i la distància social però deixa en mans de les comunitats autònomes la sortida a la crisi del coronavirus. El decret es va pactar amb el PNB i Cs, motiu pel qual Esquerra ha decidit que hi votarà en contra. Els republicans van pactar amb l'executiu espanyol l'última pròrroga de l'estat d'alarma, però van quedar al marge d'aquesta negociació i s'han instal·lat en el no.