Forn: "Fa 27 mesos que soc a la presó i em sento amb el dret de reclamar que abandonem els partidismes"

L’exconseller d’Interior Joaquim Forn ha estat el quart dels presos polítics en comparèixer aquest dimarts al Parlament, l'endemà del trencament entre JxCat i ERC que es va fer evident a la cambra catalana. "Fa 27 mesos que soc a la presó i em sento amb el dret i l'obligació de reclamar que abandonem els partidismes i els tacticismes", els ha dit als dos partits de Govern –ell forma part de JxCat–. "Una part majoritària de la societat ens demana unitat", ha insistit, en la línia del que també ha expressat Jordi Turull durant la seva intervenció: "Hem arribat més lluny que mai. Som més gent que mai".

No obstant, i després de ser preguntat pels comuns, Forn també ha fet autocrítica. "Si ho haguéssim fet tot bé, no seria a la presó –ha admès–. Però ho hem fet amb sinceritat". L'exconseller ha recalcat la necessitat de "fer autocrítica", i ha insistit que, si ara es trobés en la mateixa situació, "ho faria millor".

▶ Forn fa una crida a la "unitat": "Deixem de banda les lluites partidistes i tornem al consens de l'1-O". Segueix la comissió del 155 en directe a https://t.co/jL2uXNtah7 pic.twitter.com/zGmkujmrJE — ARA Política (@ARApolitica) January 28, 2020

Acompanyat de l’actual titular del departament, Miquel Buch –tots els exconsellers han comparegut al costat dels seus successors al Govern–, ha fet una exposició del que va suposar la intervenció del Govern amb el 155, especialment per a la conselleria que ell dirigia. "No només va comportar el meu cessament com a conseller, sinó que va incloure el cessament fulminant del secretari general, el director general Pere Soler i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero", ha explicat i, de fet, ha evitat respondre algunes preguntes per no perjudicar la cúpula dels Mossos que s'enfronta a judici.

Això, segons ell, va provocar la paràlisi del departament. "El 155 va imposar un bloqueig de lideratge polític", ha sentenciat, i ha criticat el director de la policia que va imposar amb el 155 l'estat espanyol, Juan Antonio Puigserver, a qui ha acusat de "cercar el control absolut" dels Mossos d'Esquadra. "Se'ns va prohibir la compra de munició i armes quan estàvem a 4 sobre 5 de risc d'atemptat terrorista i quan feia només dos mesos del 17-A", ha explicat a tall d'exemple.

▶ Forn: "Pensava que em demanarien perdó per les acusacions sobre espionatge dels Mossos" https://t.co/IPLLLIqAU5 pic.twitter.com/ZxU0j1DIID — ARA Política (@ARApolitica) January 28, 2020

En la seva primera intervenció, Forn també s'ha mostrat molt "indignat" amb les "acusacions falses" que els partits unionistes van difondre sobre el compromís dels Mossos d'Esquadra durant la tardor del 2017. "M'hauria agradat que avui vinguessin a donar la cara", ha dit l'exconseller d'Interior referint-se a l'exlíder del PP Xavier Garcia Albiol i a l'exlíder de Ciutadans a Catalunya Inés Arrimadas. Sobre les acusacions "d'espionatge polític als contraris a la independència amb mitjans públics", Forn ha insistit que el cas "ha estat arxivat, no hi ha hagut ni una denúncia ni una qüestió de prova", i ha assegurat que tots els presidents de grups parlamentaris "sabien perfectament" que tenien assignat "un mosso d'esquadra". "Sabien, en el moment en què fan aquests acusacions, que estàvem treballant i que nosaltres els estàvem protegint", ha continuat.

Davant les crítiques del portaveu de la CUP, Carles Riera, que ha afirmat que els Mossos són un cos més dins de les forces de seguretat espanyoles i "no respecten els drets fonamentals", Forn ha remarcat que els Mossos "evidentment" segueixen el marc jurídic espanyol, "però amb unes línies d'actuació completament diferents". "Així es va demostrar durant l'1-O", ha assegurat. Ja al final, ha volgut acabar la seva compareixença a la comissió del 155 destacant que vol "tornar al Parlament com a persona lliure".