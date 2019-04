Jordi Sànchez afirma que el PSOE acceptarà el referèndum, però fa una crida a no quedar "atrapats" en dates

Jordi Sànchez ha participat per segona vegada en una roda de premsa, des de Soto del Real, aquest cop organitzada per l'Agència Catalana de Notícies. L'exlíder de l'ANC i ara cap de llista de JxCat ha demanat a la gent que vagi a votar pensant amb l'autodeterminació i no amb la "por" a l'extrema dreta. "No hi ha possibilitats de govern de la triple dreta", demanant que "si es volen ajudar els presos" es voti a opcions independentistes i no al PSOE. En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que mantenint el referèndum sobre la taula, el Congrés dels Diputats l'acabarà acceptant.

"Soc conscient que l'autodeterminació no la tindrem la setmana que ve, però hem d'anar-hi, anar-hi i anar-hi", ha afirmat, comparant-ho amb els objectors de consciència i els insubmissos al servei militar obligatori. "Gràcies a que molta gent va creure que tenia sentit lluitar contra el servei militar obligatori, es va acabar abolint", ha dit. "Si nosaltres mantenim la constància de l'autodeterminació, tard o d'hora caurà", ha asseverat. "Com més capacitat tinguem de condicionar després del 28 d'abril més possibilitats tindrem de reorientar la política a l'estat espanyol", ha afegit.

"JxCat és la garantia que la veu de Catalunya serà al centre del debat. No hi ha en aquests moments cap justificació per bastir el vot de la por, no tenen opcions reals de govern". És per això que ha demanat als electors que vagin a votar pensant amb l'"esperit de l'1 d'octubre" i, en concret, a JxCat per poder arribar a un "acord sobre l'autodeterminació". D'aquesta manera ha demanat bastir un espai "unitari" entre els independentistes i els sobiranistes dels comuns per posar el referèndum sobre la taula, que s'ha mostrat convençut que el Congrés dels Diputats "acabarà acceptant".

L'exlíder de l'ANC i cap de llista de JxCat ha cridat a la mobilització i que a l'hora d'anar a votar "tothom se senti lliure d'anar a votar i que recordi l'1 d'octubre". Ha considerat que no hi ha motius per votar "amb por" a un tripartit d'extrema dreta.

La roda de premsa arriba després d'Oriol Junqueras que divendres va sotmetre's a les preguntes dels mitjans de comunicació també a l'ACN. La Junta Electoral Central ha autoritzat, en la recta final de la campanya, la intervenció dels presos polítics en diferents formats, de manera que JxCat i ERC esperen que això els doni impuls en aquests set dies abans del 28 d'abril.

En la roda de premsa a Efe, dijous passat, Sànchez va oferir-se com a soci estable del PSOE si acceptava el referèndum com una de les possibles solucions al conflicte. Tant ell com Junqueras, d'ERC, van receptar diàleg per després de les eleccions del 28 d'abril, donant mà estesa als socialistes.