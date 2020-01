Jordi Turull reclama a ERC i JxCat que "aparquin l'orgull" i no donin per morta la legislatura

L'última vegada que Jordi Turull va ser al Parlament defensava la seva candidatura a la presidència de la Generalitat. Poques hores després, el magistrat Pablo Llarena el va tornar a enviar a la presó juntament amb Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell. Aquest dimarts ha tornat a la cambra legislativa per participar en la comissió d'investigació del 155. I, tot i una intervenció inicial centrada en el que se li havia demanat –els efectes de la intervenció de la Generalitat–, l'exconseller de Presidència no ha volgut desaprofitar l'ocasió de sumar-se al debat més urgent que hi ha ara a Catalunya. "A la presó, els moments tristos que vivim són episodis com els d'ahir", ha sentenciat referint-se al trencament evidenciat per ERC i JxCat al Parlament. "Deixem l'orgull i agafem la bandera de la unitat i la llibertat", ha exclamat tot seguit, i ha apostat per la continuïtat de la legislatura.

"Els demano que, a part de plantar cara quan es vol apartar un càrrec electe, sobretot no oblidin per què han estat electes", ha subratllat. Turull ha reivindicat que la manera d'assolir la independència no passa per l'enfrontament entre independentistes sinó per la "unitat, fermesa i determinació" entre ells.

▶ Turull, a ERC i JxCat: "Si voleu que la nostra estada a la presó sigui més feliç, no protagonitzeu episodis com el d'ahir si us plau" https://t.co/75TUnPzkNb pic.twitter.com/vxWUc5QSV6 — ARA Política (@ARApolitica) January 28, 2020

Turull ha insistit en demanar als diputats independentistes: "Si ens voleu fer feliços, episodis com els d'ahir no, si us plau". L'exconseller de Presidència ha considerat que hi ha una "onada mediàtica salivejant i fregant-se les mans" esperant que es trenqui el Govern. "M'agradaria poder dir que no es facin il·lusions", ha recalcat Turull. "És molt fumut i molt greu democràticament que una persona escollida representant dels ciutadans se l'aparti, però ho és més que els que són representants s'oblidin del compromís amb els ciutadans", ha prosseguit abans de concloure: "La gent que ens envia moltes cartes a la presó no entén res".

▶ Turull: "Si després de l'1-O l'Estat no hagués reprimit, en tres o quatre mesos hauríem estat preparats per executar la república catalana" Segueix la comissió a https://t.co/75TUnPzkNb pic.twitter.com/W7P0KLDaYE — ARA Política (@ARApolitica) January 28, 2020

Independència en quatre mesos

"A partir del 155 l'Estat perd tota mena de complexos", ha lamentat durant la intervenció, en què ha defensat amb contundència la celebració del referèndum de l'1-O i ha rebutjat el "relat" segons el qual el Govern no estava preparat per fer un estat. "Catalunya i l'administració de la Generalitat en molt poc temps hauria estat preparada per ser un estat", ha assegurat, insistint que qui "no estava preparat per assumir un acte de radicalitat democràtica era l'estat espanyol". Si l'Estat hagués acceptat "el resultat del referèndum –ha pronosticat– això hauria anat com un tret en dos, tres o quatre mesos". "Qui no estava a punt ni disposat era l'Estat, que no va saber fer front a l'1-O", ha dit.

L'exconseller també s'ha referit al moment del seu empresonament, el març del 2018, a mig debat d'investidura (no va poder participar en la segona sessió). "Hi he donat moltes voltes", ha assegurat: "No em quadra enlloc que només fos decisió del jutge d'instrucció". Turull ha recordat que representants del govern espanyol "anaven dient que algú que hagués sigut al Govern de Puigdemont no podia ser president". "Surt al diari que el candidat seré jo i es precipita una interlocutòria de processament, no a petició de la Fiscalia ni de Vox, sinó del jutge".

Turull als diputats de Ciutadans: "Són uns covards"

Turull ha aixecat el to després de la seva primera intervenció per referir-se als diputats de Ciutadans, que aquest matí han assistit a la comissió del 155 per primera vegada per fer una intervenció contra Junqueras i després han marxat sense escoltar la resposta del líder d'ERC. Quan Turull ha arribat a la sala, els diputats taronges tampoc hi eren. "Són uns maleducats i són uns covards", els ha etzibat, tot lamentant que Cs hi sigui "quan hi ha una càmera". "No sabia si vindrien a fer putxinel·lis o a entonar una mena de Cara al sol", ha dit.

▶ Turull a Roldán: "A la presó hi ha molta més humanitat que la que desprenen vostès". Segueix la comissió en directe https://t.co/75TUnPzkNb pic.twitter.com/S9AzKV09RM — ARA Política (@ARApolitica) January 28, 2020

"A fora, amb una càmera, són molt valents, però els puc dir que a la presó hi ha molta més humanitat que la que desprenen aquestes persones", ha insistit Turull, que s'ha estès en les seves crítiques al grup liderat per Lorena Roldán. "Tinc ganes que Cs em digui quina mena de tracte hem de tenir a la presó: de quins privilegis ens parlen? Els sembla un privilegi que a algú a qui el seu fill té un accident la nit de Reis se li doni un permís per anar-lo a veure?", s'ha preguntat. "Per què no m'ho diu a la cara, la senyora Roldán? Si ells consideren que ser presos és no poder fer una visita a l'hospital, anar a fer esport, classe, és que no en tenen ni idea del reglament penitenciari", ha recalcat, i ha insistit que els presos independentistes ja tenen "currículum de presons". "Potser hi ha molts presos del mòdul 2 [de Lledoners] que ens estan mirant", ha dit, i els ha enviat "una salutació afectuosa". "Senyors de Cs, vostès no són aquí, però vostès són uns covards", ha insistit: "Quan hi ha una proposta dels adversaris és córrer a les faldilles de la cúpula judicial". I ha conclòs: "Jo aquí no he vingut a demanar perdó, sinó a donar les gràcies a molta gent".

Agraeix el suport a Asens, Domènech i Colau

En resposta al diputat de Catalunya En Comú - Podem Marc Parès, Turull ha agraït "les mostres de suport" rebudes a la presó. L'exconseller de Presidència s'ha dirigit especialment a diverses veus dels comuns, com el diputat al Congrés Jaume Asens i l'exdirigent de la formació, Xavier Domènech, així com a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. "Sabem que han treballat" per al diàleg, ha dit: "Hem rebut visites seves a la presó".