Sánchez menysté els 21 punts de Torra i els titlla de “monòleg”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet aquest divendres un balanç positiu dels seus primers sis mesos als càrrec, després de l’últim consell de ministres del 2018, en la tradicional última roda de premsa de l’any. La triple aliança de les dretes amb PP, Cs i Vox, els pressupostos, Catalunya i la data de les eleccions, han estat alguns assumptes que ha destacat el cap de l’executiu, que ha fet un repàs extens dels sis mesos, i ha refermat la seva aposta pel “diàleg” amb Catalunya, i ha volgut fer bandera de la “moderació”. Sánchez ha considerat que en aquest temps hi ha hagut un canvi ”a millor, i el 2019 es consolidarà aquest canvi”. El president espanyol s’ha marcat la “regeneració moral i política, l’enfortiment de l’economia i la cohesió social”, com els principals eixos del seu govern.

En la qüestió catalana, Sánchez ha tornat a reclamar una solució que vagi més enllà dels blocs. En aquest sentit, ha tret pit també de la decisió de veure’s amb tots els presidents autonòmics, inclòs Quim Torra, o de fer consells de ministres fora de Madrid, amb un a Sevilla i un altre, la setmana passada a Barcelona. La intenció de Sánchez és continuar fent-los, i preveu celebrar-ne un l’any que ve a Extremadura, a Mèrida, i un altre al País Valencià, a Alacant, en concret. En la reunió amb Torra, segons va explicar el mateix president de la Generalitat, li va entregar un document amb 21 punts, que la Moncloa no va explicar. El president espanyol ha donat importància al text que van acordar tots dos, i els ha titllat de “monòlegs”.

El president espanyol ha reivindicat el “diàleg davant de la confrontació”, per defensar-se de les crítiques de la dreta per haver apostat pel desglaç amb els independentistes, recuperant, per exemple les reunions bilaterals amb el Govern. Però també ha fet gal·la de la seva fermesa, asseverant que només permetrà allò que estigui fora de la Constitució i de l’Estat i que fora “només hi ha monòlegs”. Segons ell, l’executiu que lidera és “constitucionalista, però amb una mirada àmplia de la Constitució”, i ha rebutjat els intents de patrimonialitzar la carta magna que “no és patrimoni de cap ideologia ni de cap partit”. Davant de la “crispació”, Sánchez ha volgut reivindicar la política des de “moderació”, perquè, ha dit “cap problema s’ha resolt mai des de la crispació”.

En canvi, Sánchez ha rebutjat fer una valoració del judici del Procés, perquè “el carril de la justícia ha d’anar per una banda i el de la política per una altra”. “En el que queda de legislatura hem de crear els espais de diàleg que ara estan posats en qüesitó per tot el que vam viure el 2017”, ha afirmat Sánchez, que ha recordat que la solució a la qüestió catalana va per llarg, i que a més d’aquests espais de diàlegs se n’han de crear al Parlament de Catalunya. “El govern espanyol el que pretén és resoldre aquesta crisi”, ha dit.

“Esgotar la legislatura”

El president espanyol ha estat lacònic sobre la possibilitat d’anticipar eleccions, i ha dit que “la voluntat del govern és esgotar la legislatura”, tot i que aquesta voluntat es veuria escurçada, segons ha admès en diverses ocasions si no aconsegueix aprovar els pressupostos. En aquest sentit ha tornat a apel·lar als partits independentistes perquè s’avinguin a votar a favor, i ha criticat el PP i Ciutadans per carregar-se al Senat l’ampliació del límit de dèficit que hauria posat 4.200 milions d’euros més a les Arqués de les comunitats autònomes.

Auge de Vox

Sobre l’auge de la ultradreta, Sánchez ha afirmat que “el progrés mai no es va construir avançant enrere com proposen alguns” i ha lamentat que les “forces extremistes” hagin “trobat eco al nostre país”. A més, ha censurat que Cs hagi optat per obrir camí a la ultradreta, i ha asseverat que seran els espanyols els qui hauran de “prendre nota” sobre aquestes aliances. En aquest sentit, ha evitat descartar pactar amb Cs per aquestes aliances amb l’ultradreta, i ha dit que és el partit taronja qui els ha descartat a ells. A més, ha afirmat que tot i que respecten els votants de totes les formacions, els problemes “no es resolen tornant a una falsa tranquil·litat de les fronteres”. Pel que fa a la relació amb Pablo Casado, Sánchez ha censurat també els atacs del líder popular, a qui ha acusat de no estar actuant amb sentit d’Estat.

En l’apartat de la regeneració, Sánchez ha considerat que la moció de censura va ser un “revulsiu” que va fer avançar la política espanyola i que ha permès per exemple que el president espanyol donés explicacions fins a cinc vegades davant de les cambres en el mig any de govern.

800.000 llocs de treball en un any

Tot i els avisos que l’economia patirà una frenada, Sánchez ha tret pit de la reducció de l’atur durant el mig any que ha estat president, i s’ha compromès a crear 800.000 llocs de treball en el pròxim any. Tot plegat, fent compatible la disciplina fiscal amb les mesures expansives, i duent a terme polítiques com les que acaba d’acordar amb els autònoms per millorar les seves condicions.