Espanya proposa a la UE que reconegui Guaidó si Maduro no convoca eleccions "en un termini molt curt"

Espanya ha proposat a la Unió Europea reconèixer Guaidó com a president interí de Veneçuela si "el president 'de facto'", Nicolás Maduro, no convoca eleccions "lliures, justes i amb garanties" en un "termini molt raonablement curt". Així ho ha anunciat aquest divendres el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. "Si en un termini molt raonablement curt no posa en marxa la convocatòria d'unes eleccions amb garanties entendrem que no hi ha voluntat política de fer-ho i de prendre decisions", ha assenyalat sense voler parlar de dies en concret o setmanes. Borrell ha puntualitzat que no vol que sembli un "ultimàtum", sinó una forma d'argumentar les raons. A parer seu, Espanya està "liderant des del minut u" la resposta de la UE a la crisi veneçolana i ha aplaudit la unitat d'acció, aquest cop, de l'oposició veneçolana.

Fonts de la Moncloa han aclarit que no tenen cap tipus d'interlocució amb "el règim de Maduro" en aquests moments i que els únics canals oberts són amb la UE. Ara bé, Borrell ha repetit per activa i per passiva que ha estat Pedro Sánchez qui ha "liderat", juntament amb Portugal, la resposta europea. Durant aquest divendres es reuneixen els equips diplomàtics de tots els estats europeus per trobar una resposta unitària que superi la de fa dos dies. I està finalment sobre la taula el que cap estat europeu s'atrevia a dir, a diferència dels Estats Units de Donald Trump: reconèixer Guaidó com a president interí.

Ara bé, Borrell ha admès que això és molt difícil a la pràctica si Maduro no facilita les coses i continua tenint el poder de l'exèrcit i de la judicatura, com fins ara. "És cert que el reconeixement d'un president interí no canvia la realitat, però sí que fixa una posició, un suport i obre un procés polític", ha assenyalat rebutjant les "solucions violentes". "El que no farem és fer tuits demanant a l'exèrcit veneçolà que derroqui violentament el règim, com algú ha fet", ha afegit.

La ministra portaveu, Isabel Celaá, i el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, han comparegut en una roda de premsa monopolitzada per la crisi veneçolana. El futur del país llatinoamericà divideix els partits espanyols i la Moncloa de moment ha decidit esperar a una decisió consensuada de la Unió Europea sobre si considera legítim l'autoproclamat president de Veneçuela, Juan Guaidó. Fins ara Espanya havia tirat d'ambigüitat igual que Brussel·les: Sánchez va aplaudir ahir el "coratge" de Guaidó i va reconèixer com a "legítima" l'opositora Assemblea Nacional, però alhora va evitar reconèixer explícitament el líder opositor i es va limitar a demanar unes eleccions "lliures".