La Moncloa diu que no "consentirà" una investidura de Sànchez

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, expliquen aquest divendres en roda de premsa els acords del consell de ministres, que arriba un dia després del pas al costat de Carles Puigdemont i de la declaració del Parlament que en reivindicava la seva legitimitat.

Catalá ha explicat que "la capacitat de proposar un candidat a la investidura li correspon al Parlament, i el govern espanyol no té res a dir", i ha deixat en mans del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena autoritzar o no que Jordi Sànchez pugui ser candidat: "Estarem atents i serem respectuosos amb la decisió". "Això de governar a temps parcial perquè un està a la presó o fugat de la justícia no s'aguanta [...] el govern [espanyol] no ho consentirà perquè li importa i molt la institucionalitat del Govern de Catalunya", ha reblat Méndez de Vigo. A més el ministre de Justícia ha considerat que no serà possible una investidura a distància de Sànchez si Llarena no el deixa sortir de la presó, mentre que Méndez de Vigo ha afegit que el govern espanyol "no està disposat a admetre cap farsa".

Tot i així, Catalá ha dit que és "sorprenent" que es pugui posar algú al capdavant de la Generalitat que no pugui exercir el càrrec. "L'advocacia de l'Estat està atenta a les mesures que es prenen al Parlament", ha asseverat. "Quan es produeix una declaració política de voluntat hi ha molta jurisprudència que diu que no és impugnable", però tot i així s'està "estudiant".

Méndez de Vigo, per la seva banda, ha qualificat de "cridaneres" les fases de "l'episodi" cap a la investidura. A més, ha dit que és "simplement impossible" que es creïn "estructures paral·leles", en al·lusió al Govern de Brussel·les, que ha dit, són "fantasmagòriques". Segons ell, els independentistes han de "fer front a la realitat i a la legalitat".

Pressupostos

Méndez de Vigo ha insistit que cal aprovar uns pressupostos per al 2018, després que Mariano Rajoy anunciés ahir que s'aprovaran al consell de ministres el 23 de març.