La Moncloa veu en la declaració de la mesa una mostra del "retorn a l'ordre constitucional"

El ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, i la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, expliquen els acords de la reunió del consell de ministres en una roda de premsa des de la Moncloa.

Méndez de Vigo ha fet el tradicional repàs als fets succeïts aquesta setmana, i ha recordat la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena d'imposar presó eludible sota fiança als membres de la mesa del Parlament, que va venir motivada perquè els parlamentaris van renunciar a seguir fent política o la van fer fora de l'ordenament constitucional. El ministre ha afirmat que al govern espanyol li sembla "molt bé" que ahir els encausats afirmessin que tornarien a l'ordre constitucional, i ho ha considerat una mostra del retorn a aquest ordre per part de tots els agents.

Sobre la reforma constitucional, el ministre portaveu ha recordat que el dia 15 arrenca la comissió d'investigació a tal efecte al Congrés i ha convidat els partits que han dit que no participaran, com ERC, Podem o el PDECat, a incorporar-s'hi. Méndez de Vigo no ha tancat la porta al fet que la reforma serveixi per a una recentralització, perquè, ha dit, no es pot encarar amb "idees preconcebudes", i ha apostat perquè aquesta recentralització inclogui el principi de lleialtat institucional.

El ministre ha assegurat també que a Catalunya hi ha una "descomposició" de la convivència per la divisió de la societat, i també una afectació de l'economia catalana com a conseqüència del Procés. El portaveu ha dit també que la vaga de dimecres va tenir un seguiment "molt escàs" i que "senzillament hi va haver piquets que van perjudicar els drets i les llibertats dels catalans". I ha anunciat també que "investigaran" si es van fer servir nens per tallar carreteres.

En el consell de ministres, en virtut de l'article 155, s'ha aprovat el manual de les eleccions del dia 21 de desembre, i també s'ha acordat el nomenament de directora de modernització de l'administració de justícia de Catalunya a Rosa Anna Castillo Picas.

A més dels acords relacionats amb Catalunya, el consell de ministres també ha aprovat el projecte de llei de protecció de dades, que incorpora les normatives europees en la matèria. També s'han aprovat ajudes per a les zones afectades pels incendis de Galícia, així com l'entrada d'Espanya, juntament amb 20 països més de la UE, a la cooperació reforçada permanent (PESCO) en matèria de defensa i que permetrà als socis que així ho desitgin una col·laboració militar més ambiciosa.