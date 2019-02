La Moncloa qualifica d’“insensatesa” la visita d’Arrimadas a Waterloo

El govern espanyol ha carregat aquest divendres a banda i banda contra l’independentisme i les dretes pel “relat d’enfrontament” que segons l’executiu mantenen. A compte del viatge de la líder de l’oposició catalana, Inés Arrimadas, a Waterloo, la portaveu de la Moncloa, Isabel Celaá, ha considerat que “és una insensatesa”, perquè alimenta aquest relat i ajuda a “internacionalitzar” la tensió,i això “només beneficia els més radicals”. Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, ha refermat l’aposta de l’executiu per la “moderació” davant de la qual “s’aixeca un mur d’enfrontament”.

La ministra ha aprofitat també per criticar les “falsedats del relat independentista”, i per fer pinya amb el rei Felip VI, que va assegurar aquesta setmana que no es pot apel·lar a la democràcia per sobre de la llei, afirmant que “no és admissible” fer-ho. De la mateixa manera, també ha carregat contra les aspiracions de Pablo Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal d’aplicar un 155 permanent a Catalunya: “No es pot aspirar a una aplicació permanent i punitiva de la llei contra els que no pensen igual”.

L’executiu reforça així el relat que busca de cara a les eleccions del 28 d’abril, de presentar-se en la intersecció entre dos nacionalismes enfrontats, en un intent de canalitzar el vot moderat i que vol per a Espanya “un Projecte inclusiu” i “que aposta per les normes”.

També s’ha referit la portaveu a la vaga de dijous a Catalunya, i ha afirmat que “no no va ser precisament un èxit”, i ha assegurat que “el diàleg està sent objecte d’interès per part de la ciutadania”, perquè “sap que la Generalitat ha de sortir de la quimera i treballar en política, que és treballar dins de la Constitució i dins de la llei”. A més, ha assegurat que l’”independentisme no té la majoria social”, per treure-li per a les imatges protagonitzades per CDR durant la jornada de vaga.

Celaá s’ha referit també al desnonament de quatre famílies al barri de Lavapiés, i ha lamentat que la política “no ha arribat a temps”. Tot i així, ha aprofitat per carregar contra els partits que no van donar suport al decret de lloguer, que va ser tombat al Congrés amb els vots contraris de Podem i l’oposició de dretes, que segons ella haurien permès que les famílies desnonades fossin avisades amb més antelació. Tot i així, ha afirmat que no han estudiat durant la reunió del consell de ministres una possible recuperació del decret abans del final de la legislatura.

Sobre l’aprovació de mesures per reial decret en les pròximes setmanes, ja amb l’executiu en funcions, la ministra portaveu ha assegurat que aquest és “un govern molt seriós”, però ha justificat que algunes de les mesures laborals estan “molt treballades”, obrint la porta a aquesta aprovació en la diputació permanent del Congrés, en un moviment que l’oposició interpreta com electoralista.

Restes de Franco

Pel que fa a l’exhumació de Franco del Valle de los Caídos, que es troba pendent de la resposta de la família sobre el destí de les restes del dictador, la ministra portaveu ha evitar contestar si es farà efectiu abans de la fi del mandat, però ha considerat que l’executiu espanyol “ha complert” en completar la part administrativa de la qüestió, i ha deixat en mans de la justícia el desenllaç final de la qüiestió. Celaá s’ha mostrat convençuda que l’Església no se sotmetrà a l’opinió del Valle de los Caídos, que ha avisat que no deixarà exhumar Franco, en virtut dels Concordat entre Espanya i el Vaticà que consagra la inviolabilitat dels temples de culte.