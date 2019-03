La Moncloa considera “un tema tancat” l’avís d’Iceta sobre el referèndum

El consell de ministres de Pedro Sánchez s’ha reunit aquest divendres per penúltima vegada abans de l’arrencada oficial de la campanya, divendres que ve, en un altre dels batejats com a “divendres socials”, en el qual s’aprovarà la convocatòria d’ocupació pública.

Després de la polèmica per les paraules del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, apuntant a trobar un mecanisme de sortida a la qüestió catalana si l’independentisme supera el 65%, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha assegurat que “é s un tema tancat”, i ha afegit que “ell va corregir i matisar les seves paraules i tothom sap quines són les bases del projecte socialista que defensa el sistema constitucional i estatutari, i el referèndum no hi té cabuda”.

“Des del govern i les institucions treballem per millorar la convivència entre els ciutadans, que és una prioritat que hauríem de tenir tots els poders públics”, ha continuat la ministra, que ha reblat que cal "esforçar-se a millorar la convivència entre tots els ciutadans".

Quan falta un mes per a les eleccions del 28-A, la ministra portaveu, Isabel Celaá, s’ha referit a la publicació al BOE de les candidatures i a l’aprovació dels decrets de convocatòria de les eleccions municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig, que han quedat aprovats en el consell de ministres d’avui.

Celaá ha defensat l’actuació de Josep Borrell, que es va aixecar d’una entrevista a la televisió pública alemanya, i ha considerat que el ministre d’Exteriors “volia enviar un missatge”, que és “una defensa ferma de l’Estat”. La ministra ha considerat que l’entrevistador preguntava “afirmant”.

També s’ha referit Celaá a la polèmica per la demanda d’excuses del president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, per la conquesta d’Amèrica al rei Felip VI, i ha destacat la importància de mantenir la “relació històrica” entre els països llatinoamericans i l'estat espanyol, sense contribuir a “crear problemes”.

Entre els temes aprovats al consell hi ha un nou reial decret dels estibadors, que modifica l’aprovat pel govern de Mariano Rajoy i que va ser inicialment rebutjat pel Congrés, i que dona més importància al diàleg social però també reforça el paper de les ETT i de la capacitat dels empresaris per dirigir el treball que fan aquests professionals portuaris.