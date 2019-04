El govern espanyol considera "inacceptable" i "infame" l'incident d'Álvarez de Toledo a la UAB

Primer consell de ministres en campanya electoral i, per tant, de perfil baix. La portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celaá, ja va anunciar fa una setmana que els "divendres socials" que han caracteritzat la precampanya quedaven en el passat, atesa la neutralitat que demana el compte enrere cap al 28 d'abril.

La campanya va començar ahir amb un incident que Celaá no ha volgut ignorar i ha qualificat d"'infame" l'intent d'un grup d'estudiants d'impedir que la candidata del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, entrés en un acte organitzat per l'entitat 'S'ha Acabat'. "La universitat és el lloc on cal convèncer amb la inteligència i la paraula i no amb la força bruta", ha afirmat la portaveu citant Miguel Unamuno, i ha qualificat de "literalment inacceptable" l'episodi per "ser contrari a allò que representa la política". La ministra ha afegit que és "lamentable" i denunciable també pel fet que s'intentés "impedir expressar-se" a Álvarez de Toledo "amb força aparent".

Malgrat la posició que ha de mantenir l'executiu durant aquest període, aquest divendres ha aprovat algunes mesures com l'ampliació de la plantilla orgànica del ministeri fiscal i la creació de 75 unitats judicials. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha subratllat que s'han generat nou places a la Fiscalia Anticorrupció per combatre aquest tipus de criminalitat, i també se n'ha obert una a la fiscalia del Tribunal de Comptes. Precisament, aquest òrgan ha cobrat protagonisme els últims anys per la repressió econòmica al 9-N de 2014 i ara investiga també l'1-O.

La possible malversació de fons és una línia que el govern espanyol controla en relació al Diplocat, que aquest divendres s'ha posat en marxa amb el nomenament de la nova secretària general. A preguntes dels periodistes, Delgado ha asseverat que l'executiu està "expectant" i "segueix els moviments" d'aquesta institució per si alguna de les seves activitats "excedeix" les permeses. La ministra de Justícia també ha estat interpel·lada per les declaracions de Pablo Iglesias sobre els indults i ha subratllat que en referència a la causa del Procés no es pot fer "justícia-ficció" perquè aquesta mesura "no es pot preveure fins que no hagi recaigut una sentència condemnatòria ferma".