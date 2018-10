EN DIRECTE: Sánchez recorre la reprovació del rei tot i el revés del Consell d'Estat

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha optat per tirar pel dret i recórrer davant el Tribunal Constitucional la reprovació del rei espanyol, Felip VI, per part del Parlament, tot i no haver obtingut l'aval del Consell d'Estat, en entendre que no constitueix "objecte idoni per a la impugnació", segons ha explicat la portaveu de l'executiu, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest divendres, celebrat per primer cop des de fa vuit anys fora de Madrid, i en concret a Sevilla. La també ministra d'Ensenyament ha recordat que el dictamen no és vinculant, els ha agraït la resolució però "no comparteix l'argumentació jurídica".

Segons la ministra, l'executiu entén que la resolució és anticonstitucional i "un greu atemptat a la lleialtat institucional", com afirma el Consell d'Estat, que entén, però, que les mocions tenen una naturalesa netament política i no jurídica. En canvi, el govern espanyol entén que la resolució suposa un nou intent d'iniciar un "procés unilateral que desemboqui en la proclamació d'una hipotètica república".

Reunió a Barcelona

El govern espanyol ha afirmat també que manté la intenció de celebrar una reunió del consell de ministres a Barcelona abans de final d'any, tot i que encara no té data. La portaveu de l'executiu ha dit que encara no sap si després d'aquesta reunió a Catalunya Sánchez es veuria amb el president de la Generalitat, Quim Torra, com sí que passarà amb la trobada a Sevilla, quan es veurà amb la presidenta Susana Díaz.