El Consell d'Estat refusa el recurs d'inconstitucionalitat a la resolució contra el rei

Revés del Consell d'Estat al govern espanyol. El Consell d'Estat considera que no hi ha base per presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la resolució presentada pels comuns i aprovada al Parlament en què es reprova al Rei pel seu discurs el 3-0 i s'advoca per l'abolició de la monarquia. L'informe del Consell estima que l'esmentat text no té cap efecte jurídic i constitueix simplement una declaració política. El dictamen -al qual ha tingut accés La Vanguardia- subratlla que la resolució comporta una greu deslleialtat constitucional, però afegeix que no mereix cap altra resposta que la que pugui realitzar-se en termes també polítics perquè el Parlament, com a cambra representativa del poble de Catalunya, pot fer valer els seus drets.

"El Consell d'Estat -exposa l'informe- considera que l'eventual resposta que es doni a una declaració política que manifestament degrada la forma política de l'estat espanyol i els principis democràtics que la Constitució consagra ha de ser igualment política, sense que el plantejament de la impugnació pretesa a través de la via prevista en l'article 161.2 de la Constitució sigui la via idònia per privar de legitimitat a la referida resolució". L'informe reconeix que el govern espanyol pugui pretendre que el Tribunal Constitucional (TC) declari la improcedència que el Parlament faci pronunciaments "aliens a l'àmbit de les seves competències o afirmacions i reafirmacions d'orientació política que reproduïssin o revifessin pretensions en controvèrsia amb la doctrina del Constitucional ", però remarca que "aquesta doctrina ja existeix i està fora de lloc la seva reiteració".

El Consell d'Estat busca en el seu dictamen -de 21 pàgines- un equilibri que li permeti criticar amb duresa la resolució del Parlament i defensar la intervenció del Rei el 3 d'octubre del 2017, com un acte d'assumpció dels seus deures constitucionals, alhora que s'oposa a la voluntat de recurs del govern espanyol mostrant comprensió cap als seus propòsits. Sobre el controvertit discurs del monarca, afirma que "el missatge institucional que el rei Felip VI va dirigir a la nació amb ocasió dels esdeveniments que van tenir lloc a Catalunya l'1 d'octubre del 2017 constitueix una manifestació de la funció arbitral orientada, en aquest cas , a garantir el compliment de la Constitució i fins i tot la seva subsistència ". En aquest sentit, considera que "l'actuació duta a terme pel cap de l'Estat es va desenvolupar en el marc de les funcions que la Constitució li atribueix". Sigui com sigui, el dictamen precisa que aquesta conclusió no invalida al Parlament "la seva capacitat per expressar la seva disconformitat amb l'actuació del cap de l'Estat en relació amb uns fets que van tenir lloc, precisament, a Catalunya".

El Consell d'Estat qualifica la moció aprovada d"un acte de naturalesa política que no posseeix força d'obligar i l'eficàcia de la qual s'esgota en la seva mera adopció" i deixa clar que "el debat polític no està subjecte, en el nostre ordenament, a límits materials que impedeixin manifestar opinions contràries a la Constitució" aferrant-se també a la jurisprudència de la justícia europea. La decisió del Consell d'Estat es va prendre ahir i l'informe va ser lliurat al govern espanyol sense fer-ho públic perquè pugui decidir en el Consell de Ministres, que se celebrarà avui a Sevilla, si manté o retira el recurs d'inconstitucionalitat.