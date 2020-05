EN DIRECTE | Sánchez: "Aixecar ara l'estat d'alarma seria un error absolut i imperdonable"

"Aixecar ara l'estat d'alarma seria un error absolut, total i imperdonable, perquè en depenen les ajudes", ha advertit d'entrada Pedro Sánchez al ple del Congrés d'aquest dimecres, en el qual aconseguirà l'aval a la quarta pròrroga, fins el 24 de maig, però serà la primera que haurà hagut de negociar. Fins ara el PP havia salvat la votació, però aquesta vegada havia amenaçat amb no votar-hi a favor, deixant en l'aire la possibilitat de fer-ho en contra o abstenir-se. Encara amb la incògnita, el president espanyol ha obert converses a contrarrellotge davant el risc del fracàs i ha aconseguit el sí de Cs i el PNB, que permetran arribar als 178 suports. Esquerra, JxCat i la CUP votaran en contra.

Això sí, Sánchez ha hagut de cedir: ha tornat a posar al mapa Inés Arrimadas i s'ha compromès a abordar conjuntament la sortida de l'estat d'alarma mantenint les mesures de protecció econòmica i social, com els ERTO o les injeccions de liquiditat a Pymes i autònoms. També, informar-la setmanalment de l'evolució de la gestió del govern espanyol i, si calgués, prendre decisions consensuades sobre el desconfinament. De la seva banda, el PNB ha pactat que el lehendakari, Íñigo Urkullu, sigui qui apliqui les diferents decisions de la desescalada i pugui convocar eleccions abans de les vacances d'estiu. El preu d'aquesta pròrroga fa pensar que la Moncloa podria sospesar que sigui l'última.

De moment, el president espanyol manté que l'estat d'alarma és "l'únic instrument" que permet la restricció d'alguns drets fonamentals com el de la lliure circulació i de reunió per preservar-ne d'altres, com el de la salut pública i el de salvar vides, ha remarcat en el seu discurs. "Necessitem limitar unes setmanes més la mobilitat, les trobades entre nosaltres i l'activitat econòmica", ha subratllat. Sánchez ha afirmat que poc a poc les restriccions aniran sent cada vegada menys severes, però que n'hi haurà menys a mesura que es vagi avançant en les fases de desconfinament, i que necessiten de l'empara de l'estat d'alarma. El compromís amb Cs és, però, que aquesta situació es mantingui només pel temps "estrictament necessari" i que es treballi en alternatives que permetin mantenir les mesures de protecció econòmica i social sota paraigües jurídics diferents.

A l'inici de la seva intervenció, el cap de l'executiu ha anunciat que quan s'entri de manera generalitzada a la fase 1 del desconfinament declararà el dol oficial a Espanya, fet que portava demanant des de fa setmanes el PP. A més, quan s'arribi a la "nova normalitat", ha anotat Sánchez, se celebrarà un homenatge públic a les víctimes de l'epidèmia.

Cogovernança amb les comunitats

Un dels obstacles per al suport d'algunes formacions de l'arc parlamentari és la qüestió competencial. Esquerra i JxCat votaran en contra i EH Bildu s'abstindrà, en principi, perquè reclamen més capacitat de decisió en la fase de desconfinament. Amb tot, l'executiu ha establert un model de cogovernança diferent al que hi havia fins ara durant el confinament i les comunitats autònomes proposen les mesures que volen aplicar als seus territoris i sol·liciten o no canviar de fase de desescalada. "El ministeri de Sanitat estudiarà cadascuna de les peticions i adoptarà la decisió, preferentment consensuada", ha explicat Sánchez. Des d'aquest dimarts, Salvador Illa manté reunions bilaterals amb les comunitats per estudiar les peticions i a partir d'aquest dimecres es començarà a respondre.

Casado: "El caos és vostè"

El líder del PP, Pablo Casado, ha pintat un panorama catastròfic per Espanya, acusant el govern espanyol de comportar-se com una "curandero" i criticant que ha plantejat la desescalada com una "ruleta russa". Una vegada més, s'ha mostrat molest perquè Sánchez no ha consultat amb els populars les principals mesures de les darreres setmanes, malgrat ser el primer partit de l'oposició. "¿Què és el caos? El caos és vostè -Sánchez-. Espanya no pot seguir vivint en l'excepció constitucional indefinidament", ha resumit.

Un dels arguments que Casado ha fet servir ha sigut assegurar que es poden prendre mesures excepcionals sense que hi hagi un estat d'alarma vigent. Així, ha recordat que es va confinar la Conca d'Òdena abans de que l'estat d'alarma en vigor. És un dels arguments que també fa servir la Generalitat. Casado ha mantingut la incògnita fins al final de la seva intervenció però, malgrat totes les crítiques, els populars s'abstindran. Això sí, ha promès que aquesta serà el "darrer" cop.

Vox: possible moció de censura

En la intervenció del líder de Vox, Santiago Abascal, en ocasions ha semblat que l'estat d'alarma era el de menys. Ha començat parlant de l'homosexualitat, del comunisme, de Lenin i de Paracuellos. Finalment, n'ha parlat per marcar distàncies amb Cs i el PP i intentar guanyar suports per a Vox en la batalla que es disputa pel control de la dreta espanyola. Ha dit que, mentre els taronges votaran que sí i els populars s'abstindran, Vox dirà no perquè és un estat d'alarma "il·legal, ruinós i un abús de poder". També ha deixat entreveure que, si no ho fa el PP, Vox contempla presentar una moció de censura contra Sánchez.