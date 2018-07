DIRECTE. Torra vol tornar a reunir-se amb Pedro Sánchez el setembre al Palau de la Generalitat

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil clic aquí per veure el vídeo en directe]

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dijous a la sessió de control al Parlament, pocs dies abans de la reunió que tindrà amb el govern espanyol, Pedro Sánchez, que pretén trobar-se més vegades amb el cap de l'executiu espanyol. Així, ha emplaçat Sánchez a veure's un altre cop el mes de setembre al Palau de la Generalitat. Per a Torra, la trobada que mantindrà dilluns a La Moncloa ha d'abordar com "culminar" el procés d'autodeterminació que va "començar" en el referèndum de l'1 d'octubre. "Estaré obert a tot el diàleg", ha expressat. A més, d'emplaçar-lo a "aixecar" la suspensió de les lleis impugandes al Tribunal Constitucional de caràcter social i desbancar el "franqusime" de les institucions de l'Estat i el "feixisme" dels carrers.

"En aquesta primera reunió no sé on arribarem. Potser servirà per constatar on som. I la segona servirà per avançar més", ha afirmat, remarcant que li agradaria que Sánchez vingués a Barcelona passat l'estiu.

Responent al líder del PP, Xavier Garcia Albiol, Torra ha retret als populars que no li hagin donat l'oportunitat a la Generalitat a anar a La Moncloa per "parlar de tot", a diferència del que ha fet el PSOE. "La societat catalana en general agraeix que els governs d'Espanya i Catalunya puguin parlar de tot i de tu a tu", ha expressat, a més de celebrar la moció presentada pel PSC que insta a tots els grups parlamentaris a poder parlar de tot.

El president de la Generalitat ha assegurat que el principal interès del seu Govern és parlar de l'autodeterminació. "Té una proposta el govern espanyol per nosaltres? O no en té cap?", s'ha preguntat el president de la Generalitat.

Per la seva banda, el cap de files del PSC, Miquel Iceta, ha celebrat que el Govern nomenés dimarts passat els presidents de les comissions bilaterals Estat-Generalitat, ja que creu que és un bon símptoma de cara a entaular el diàleg amb La Moncloa. El president ha dit, però, que la negociació sectorial ha d'anar acompanyada de l'autodeterminació.

Cs acusa Torra d'estar "obsessionat" amb el Procés

La cap de files de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha acusat el president de la Generalitat de viure en una "bombolla del Procés" davant de la proposta de Torra de plantejar-li el dret a l'autodeterminació de Catalunya. "Als catalans els preocupa l'atur i la precaritat laboral. Surti de la seva bombolla", ha expressat. El president de la Generalitat ha contestat que és la qüestió que "preocupa" la societat catalana. "Seguiré parlant de l'autodeterminació", ha remarcat.

També ha defensat la visita als presos polítics, que ahir van ser traslladats a Catalunya. Ha recordat que estan en presó preventiva i que hi són de forma "injusta". "La república és l'única manera de deixar de tenir presos polítics", ha dit.

Torra reclama a Sánchez la solució britànica

La sessió de control arriba l'endemà de l' apropament dels presos polítics als centres penitenciaris de Lledoners (Manresa) i Puig de les Basses (Figueres). La portaveu d'ERC, Anna Caula, ha demanat al president de la Generalitat que demani a Sánchez que retiri la causa contra els presos polítics. "La justícia espanyola té un problema", ha assegurat el president, que ha recordat que ell mateix ha pogut constatar la diferència entre abraçar els exiliats que tenen lliure circulació en el país on resideixen i els investigats que són a Espanya, que estan en presó preventiva.

El portaveu de JxCat, Albert Batet, ha criticat la "tercera via" que inclou "presos polítics i exiliats". "La repressió es manté", ha constatat Batet.

Torra ha contestat que la reunió servirà per veure si el diàleg són "fets" o només "paraules". "Estem esperant quines seran les propsotes del PSOE per Catalunya. Veurem quines possibilitats hi ha per avançar", ha assegurat.

Aprofitant que la setmana que ve visitarà Escòcia i es reunirà amb la primera ministra, Torra ha dit que espera de Sánchez la mateixa resposta que va tenir l'exprimer ministre britànic David Cameron. "Volem tenir, com a catalans, les mateixes respostes que han tingut altres ciutadans europeus", ha expressat el president de la Generalitat.

L'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exconseller Raül Romeva, Jordi Cuixart (Òmnium), i Jordi Sànchez (diputat de JxCat), van arribar ahir a la presó de Sant Joan de Vilatorrada després d'haver marxat dilluns d'Estremera i Soto del Real i d'haver passat una nit al centre penitenciari de Zuera (Zaragoza). Per la seva banda, l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell van arribar a la presó de Puig de les Basses de Figueres des d'Alcalá Meco. A diferències dels presos, les preses van fer el viatge directe des de Madrid a Catalunya.

També s'han iniciat els tràmits perquè comenci el trasllat dels exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, que ara mateix són a Estremera i seran destinats a la presó de Lledoners, igaul que Sànchez, Cuixart, Junqueras i Romeva.

L'apropament dels presos es produeix la setmana abans de la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra, que dilluns es trobaran a La Moncloa amb la intenció d'iniciar el "diàleg" entre les institucions catalanes i espanyoles.

JxCat, la CUP i ERC ratificaran els objectius de la declaració de ruptura del 9-N

Al final d'aquest ple, aquest dijous a la tarda, els grups independentistes votaran a favor d'una moció promoguda per la CUP que ratifica la declaració de ruptura del 9 de novembre de 2015, que va ser suspesa i anul·lada pel Tribunal Constitucional.

Tot i que fins abans d'ahir JxCat i ERC defensaven treure del text dels cupaires que el Parlament reiterés "els objectius polítics" de la resolució del 9 de novembre "sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, legitimats pels resultats del referèndum de l'1 d'octubre i de les eleccions del 21 de desembre del 2017", la formació anticapitalista ha aconseguit que el fragment s'hi inclogui després de "dures negociacions".