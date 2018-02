Sáenz de Santamaría insta els independentistes a canviar de rumb: "Vagin tancant escenaris"

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aconsellat als independentistes que abandonin el seu projecte. "Vagin tancant escenaris", ha dit al portaveu d'ERC, Joan Tardà, que ha defensat una "solució política" per a les reivindicacions sobiranistes i ha denunciat que encara hi hagi quatre líders del Procés a la presó. "Vostè té un problema", li ha respost Santamaría, que també li ha recriminat que les forces independentistes no diguin el mateix en públic que en privat. "Ve a presumir de la fortalesa de l'independentisme i el que hauria de tenir és respecte per als catalans", ha continuat la vicepresidenta, que s'ha referit als missatges de Carles Puigdemont a Toni Comín i les notes de l'agenda de Josep Maria Jové, en què s'afirmava que sense majoria de vots a les eleccions del 27-S "no era possible anar més enllà en el full de ruta". La vicepresidenta ha instat Tardà a abandonar el rumb de "l'incompliment de la llei i de les resolucions dels tribunals". "Tornin Catalunya a l'escenari de convivència", ha conclòs, després de defensar la gestió que està fent l'executiu espanyol després de l'aplicació del 155.

En el camí que Ciutadans ha iniciat cap a la Moncloa, Rivera ha criticat el fons de liquiditat autonòmic i s'ha referit a la possibilitat que el govern català destinés aquests recursos al referèndum, segons s'ha filtrat del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga l'1-O. "Si el jutge demostra que s'ha aportat un cèntim del FLA al referèndum, qui dimitirà del seu govern?", ha preguntat Rivera. "No s'ha gastat ni un sol euro del FLA en el referèndum il·legal", ha assenyalat Rajoy, i ha advertit: "No s'equivoqui d'adversaris: el problema català no l'ha organitzat el govern espanyol i hauria de criticar-ne més els responsables", ha respost Rajoy, en al·lusió als independentistes.

La primera sessió de control al govern espanyol del 2018 l'ha engegat la portaveu del PSOE, Margarita Robles, que ha denunciat la bretxa salarial entre homes i dones, en la línia que els socialistes ja han iniciat d'incidir en les qüestions socials el que queda de legislatura. Rajoy li ha retret que no presenti propostes per canviar en lloc de recriminar coses a l'executiu. "Només critico el president perquè no tinc res més a fer a aquestes hores del matí", ha asseverat el president.

El líder de Podem ha preguntat a Rajoy pel fet que l'ex secretari general del PP valencià Ricardo Costa confessés que Francisco Camps va dirigir la trama de finançament il·legal del PP. "Vull que el que ha passat aquí passi a tot Espanya", li ha recordat que va dir el 2007 a València. "Efectivament, tot el seu partit està al banc dels acusats per corrupció i el seu nom apareix en els sobres de Bárcenas", ha continuat Iglesias, que ha criticat que Camps vagi amb secret oficial i tingui sou públic. "No lluiten contra la corrupció, sinó que utilitzen el ministeri de Justícia i d'Interior per tapar-la", ha sentenciat. Rajoy no no ha volgut entrar en la qüestió i li ha recriminat que "s'interessi per un tema que va passar fa 10 anys i que està als tribunals". "No aporta idees sobre el que interessa als espanyols. Sobre Catalunya no ha sabut ni defensar la sobirania nacional ni l'imperi de la llei i sobre corrupció es declara jutge instructor, fiscal i tribunal sentenciador", ha anotat. "Que tingui molt bon dia", ha conclòs.