El PP i Cs exigeixen que es convoquin eleccions immediatament a l'Estat

Amb les noves filtracions de 'Moncloa.com' en què la ministra de Justícia, Dolores Delgado, parla de jutges i fiscals del Suprem que mantenien relacions amb menors a Colòmbia –i no va fer res per denunciar-los–, el govern espanyol ha hagut de fer front a una nova sessió de control al Congrés. Aquest cop, però, sense el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que continua de viatge pels Estats Units.

Tant el PP com Ciutadans han tornat a anar de bracet i han demanat que es convoquin eleccions immediatament. Els dos partits s'han focalitzat en la situació a Catalunya i les noves gravacions de la ministra de Justícia. "No volem que ens governi ni la tramuntana del Procés ni els aires caribenys chavistes. Rectifiquin i convoquin eleccions", ha assenyalat la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, després que Sánchez hagi reiterat des dels Estats Units que es veu "fort" i que es quedarà a la Moncloa fins al 2020. "No convocaré eleccions", ha afegit.

Al seu torn, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha presentat un escenari negre i ha dit que Espanya viu una "situació complicada amb el cop del separatisme i els núvols negres sobre l'economia". "¿Els espanyols es mereixen seguir aguantant més temps aquesta situació?", ha preguntat a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo.

La número dos de l'executiu ha replicat que "de moment els espanyols tenen un govern sense casos de corrupció i no pas paralitzat per la seva pròpia corrupció com tenien abans [amb el PP]" i Ciutadans "donant-li suport". Villegas li ha dit que no n'hi ha prou amb "frases rodonetes" i ha insistit que el president espanyol ha "enganyat" diversos cops els espanyols. A Montserrat, Calvo li ha retret de nou que canviés la pregunta prevista i que vetin ara la reforma exprés de la llei d'estabilitat quan durant la legislatura anterior el PP va fer servir les mateixes argúcies parlamentàries. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha sortit en roda de premsa poc després al Congrés per demanar el mateix que Villegas: "Aquest no és un govern d'estrelles, és un govern estavellat ['estrellado' en castellà]. Que convoqui eleccions".

Des del PP, el seu líder, Pablo Casado, també ha posat en dubte que Sánchez pugui arribar al 2020. "No sé si això serà possible, perquè cau a trossos", ha dit en declaracions als passadissos del Congrés. A més, ha negat que l'oposició estigui debilitada, com diu Sánchez. "No em faci riure", ha ironitzat, i ha assegurat que els populars estan "més forts que mai i preparats per guanyar les eleccions".

La clau de l'agenda catalana

El portaveu d'ERC, Joan Tardà, ha considerat "interessant" que Sánchez digui que vol governar fins al 2020 i el de Compromís, Joan Baldoví, ha assenyalat que també li agradaria "ser igual d'optimista" que Sánchez, però creu que "l'hi estan posant bastant difícil" per aguantar fins al 2020. Pel PDECat, Carles Campuzano ha avisat que la durada del govern de Sánchez dependrà "fonamentalment del seu partit i si li permet governar". "I això exigeix que l'agenda catalana es mogui", una cosa que "fins ara" ha passat "una mica però lluny del que és necessari", ha afegit.