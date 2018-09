Delgado va afirmar que havia vist jutges i fiscals amb menors d'edat en un viatge de feina a Colòmbia

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va afirmar que havia vist jutges i fiscals acompanyats de menors d'edat durant un viatge que va fer amb una comitiva de magistrats a Colòmbia. Ho va fer durant un dinar amb l'excomissari José Manuel Villarejo i l'exjutge Baltasar Garzón, així com quatre comandaments policials més, l'octubre del 2009. Aquestes declaracions són una nova entrega de la conversa que el digital 'Moncloa.com' va fer pública ahir, en què se sentia la ministra fent comentaris masclistes i homòfobs.

Delgado va detallar durant la conversa el viatge que va fer –quan ella era fiscal de l'Audiència Nacional– amb un grup de membres del Tribunal Suprem i la Fiscalia General de l'Estat a Colòmbia. "Tenim un viatge a Cartagena de Indias; hi anàvem una magistrada de l'Audiència Nacional i jo", va explicar. "Anàvem amb gent del Suprem, la Fiscalia General, catedràtics", i afirma que van desaparèixer "en combat".

"Vam intentar quedar amb ells i ens deien que no", va explicar Delgado. Segons va detallar, les dues dones van anar a sopar juntes "totes soles, paraula d'honor", i va afegir que després van sortir a "prendre mojitos". "Estàvem assegudetes les dues soles i quina sorpresa ens vam endur quan veiem el grup de paios del Suprem, de la Fiscalia General...", recalca, i un altre dels assistents al dinar li completa la frase: "Amb unes noies de 17 anys".

"Menors d'edat", insisteix Delgado: "Es van aixecar ràpidament quan ens van veure", assegura, i recalca que els va veure trasbalsats per haver-se-les topat. Segons l'ara ministra, els magistrats van justificar la companyia de les noies dient que eren "cambreres d'hotel, que ens han fet pena i han vingut i no sé què". Un dels comissaris presents al dinar després d'aquesta explicació comenta: "Nosaltres [en situacions similars] el primer que preguntem és si voten", per deixar clar que pregunten l'edat.

El PP i Podem tornen a demanar la dimissió

L'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido ha considerat en una entrevista a RNE que a Delgado "no li queda cap altra sortida que la dimissió o el cessament". L'exministre de l'Interior ha explicat a RNE que el PP demana la dimissió de la ministra de Justícia per "la mentida evident" en la seva relació amb Villarejo i assegura que "no es pot mantenir la confiança en una persona que ha tingut aquests canvis d’actitud". Zoido, que assegura que no ha conegut el comissari, reconeix que pot ser que hi hagi més gravacions i que "és possible que continuï aquest serial", però defensa que "el que no es pot fer és mentir". "Crec que les mentides han sigut tantes i tan consecutives que veig molt difícil que pugui continuar en un càrrec d’aquesta responsabilitat", ha afegit. En la mateixa direcció s'ha expressat la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, que ja la dona "per dimitida".

El govern espanyol, però, continua fent costat a la ministra i considera que no ha de dimitir per converses d'"àmbit privat". La titular d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat que el govern està "fort" i "concentrat" en els assumptes importants com l'elaboració dels pressupostos i que Delgado donarà totes les explicacions oportunes. De fet, la ministra de Justícia també és aquest dimecres al Congrés, on ha respost a la sessió de control i a una interpel·lació del PP, el primer pas per demanar la seva reprovació també al Congrés.

ERC també demana la dimissió

Des de Podem, Pablo Iglesias ha tornat a demanar que Sánchez aparti Delgado perquè "Villarejo toca tot el que troba" i és millor que la ministra "estigui lluny". "La prova que Villarejo taca és que Delgado no va voler reconèixer que hi havia tractat", ha assenyalat en declaracions al Congrés. "Treballarem perquè les cloaques siguin història i no representin el nostre país", ha afegit. A aquest argument s'hi ha sumat aquest dimecres ERC. El portaveu adjunt dels republicans, Gabriel Rufián, ha defensat que Delgado ha de dimitir per ser "'compinche' de Villarejo". Fins ahir dimarts ERC només demanava explicacions a la ministra, igual que el PDECat i Compromís. Fonts d'aquests últims dos partits consideren que si Sánchez la força a dimitir, haurà de fer el mateix amb molts més.