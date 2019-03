El Govern investigarà les denúncies per discriminació sexista durant el MWC

Amb la proximitat de la vaga feminista del 8 de març, els casos de masclisme i discriminació durant el Mobile World Congress (MWC) s'han convertit en un exemple concret de les queixes de les dones. El conseller de Treball, Chakir El Homrani, s'ha compromès aquest dimecres en seu parlamentària a arribar al fons de les denúncies (registrades pel sindicat UGT) que Inspecció de Treball investiga per discriminació sexista en la selecció de personal durant el congrés de telefonia.

"Hem rebut tres denúncies", ha exposat el conseller: "Una sobre el llenguatge sexista, una altra sobre les condicions de treball i una altra sobre la discriminació per raó de sexe". "Hem obert expedient i, quan estigui tancat, parlarem amb les empreses responsables", s'ha compromès, i ha recalcat que el departament compta amb inspectors i inspectores especialitzades en discriminació de gènere.

El sindicat UGT va presentar la setmana passada un informe en què denunciava els requisits que havien de complir les hostesses per treballar al Congrés, entre els quals hi havia tenir una talla de 36/38, portar mitges primes i maquillatge, i fins i tot s'oferien sous més alts a les que feien més d'1,75 metres. Un altre dels casos que ha transcendit als mitjans és el d'una dona a qui els organitzadors van negar l'entrada el passat 1 de març a una dona que portava la seva filla lactant de cinc mesos. La dona pretenia accedir al recinte precisament per acudir a unes jornades per la inclusió de la dona en el món tecnològic (un dels sectors més masculinitzats), el Women4Tech.

Agenda feminista del Govern

Les reivindicacions pels drets de les dones han ocupat bona part de la sessió de control, en què tant comuns com el PSC han exigit al Govern que concreti la seva agenda feminista. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que l'executiu ha anul·lat l'agenda pública de cara al 8-M, i ha afirmat que aprovarà "el pla estratègic d'igualtat de gènere 2019 -2022", que inclourà entre els seus eixos l'educació i la promoció de valors feministes i la prevenció i l'erradicació de la violència masclista. En el mateix sentit, ha recordat que s'ha posat en marxa l'Observatori d'Igualtat de Gènere.

Al seu torn, la diputada dels comuns Jessica Albiach ha retret a Torra que falten "orientadores laborals" i "diners a les escoles bressol". La socialista Eva Granados, a més, ha recriminat al president que no pot "culpar Madrid" de la manca de recursos contra el masclisme: "Vostès van bloquejar uns pressupostos que haguessin acabat amb les retallades", ha asseverat.

Dard a Ciutadans: "No es pot ser feminista i pactar amb Vox"

En la seva intervenció, Albiach també s'ha dirigit a Ciutadans, que el passat dissabte va presentar el seu propi corrent "feminista liberal". "No acceptem un suposat feminisme fet a mesura dels prejudicis dels masclistes", ha etzibat la parlamentària: "No es pot ser feminista i pactar amb Vox".

Es convalida el decret contra l'apologia de l'anorèxia

D'altra banda, el Parlament ha votat aquest dimecres la validació del decret llei de modificació del Codi de consum, per tal d'incorporar mesures contra l'apologia dels trastorns de la conducta alimentària en pàgines web. L'ha presentat la consellera d'Empresa, Àngels Chacón. La cambra també debat una proposició de llei de Ciutadans per reconèixer el dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de violència masclista.