Torra exigeix a Sánchez un mediador i recorda a ERC que hi va votar a favor al Parlament

El Parlament va aprovar la setmana passada una resolució amb els vots de JxCat, ERC i la CUP que reclamava la figura d'un mediador internacional per resoldre el conflicte amb l'Estat i, aquesta, segons el president de la Generalitat, és una condició necessària pel procés de diàleg amb la Moncloa. Així ho ha explicitat Quim Torra aquest dimecres durant la sessió de control a la cambra catalana, exigint aquesta figura al president espanyol, Pedro Sánchez -ahir la Moncloa la va descartar- per donar garanties al procés de negociació. A més, ha recordat a Esquerra que hi va votar a favor i que els "mandats" del Parlament s'han de complir.

"Nosaltres afrontem aquest procés de negociació amb l'Estat amb principis clars: unitat i respecte a les decisions que pren el Parlament", ha dit el president de la Generalitat dirigint-se al cap de files d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, que fins ara no ha considerat imprescindible el mediador. "El diàleg en si mateix no té sentit, té sentit si té un objectiu i s'emmarca en un mètode. Sinó arribarem al punt de banalitzar aquesta paraula", ha acabat el cap de l'executiu català.

La intervenció del president ha vingut precedida d'un discurs de Sabrià en què ha reclamat a JxCat persistir en el diàleg "sense excuses". "No ens encallem en debats estèrils", ha dit, "prou retrets entre nosaltres", ha afegit. Per a Esquerra, ara cal "aprofitar l'oportunitat" del nou govern entre PSOE i Podem i "parlar de tu a tu amb la Moncloa" per reclamar "el dret a l'autodeterminació". El líder republicà ha demanat que el mediador no sigui "excusa" per aturar la taula. "Hem de persistir en el diàleg sense excuses que semblen amagar la voluntat de fer el diàleg impossible", ha resumit.

651x366 El president d'Esquerra al Parlament, Sergi Sabrià. / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS El president d'Esquerra al Parlament, Sergi Sabrià. / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

JxCat també ha abonat el procés de negociació, però alineant-se amb el president, ha considerat el mediador independent "fonamental". "Desconfiem de l'estat espanyol, no compleix amb la paraula donada i manté la repressió", ha dit el president de grup, Albert Batet. De fet, Torra hi ha afegit que si no es compleix la resolució del Parlament introduint aquesta figura en la taula entre governs, la cambra catalana haurà de tornar a pronunciar-se sobre el procés de diàleg amb Madrid.

Ciutadans anuncia un recurs al TC per apartar Torra de la presidència

Per la seva banda, la cap de files de Ciutadans, Lorena Roldán, ha burxat en la situació de president (exerceix el càrrec sense escó arran de la inhabilitació de la Junta Electoral Central) i ha anunciat un recurs al Tribunal Constitucional per apartar Torra de la presidència de la Generalitat. "És una irresponsabilitat i un pols a l'estat de dret que vostè estigui aquí", ha replicat Roldán, assegurant que aquesta situació (mantenir-se al càrrec sense escó) "priva als diputats de l'oposició dels seus drets". "Li estem fent preguntes com a president quan ja no hi és", ha etzibat la líder de Ciutadans, que s'agafa a la inhabilitació exprés de la Junta Electoral Central com a parlamentari. "No pot seguir, ho ha d'assumir i marxar", ha acabat amb un to agre.

El president, però, lluny d'exaltar-se ha lamentat l'actitud de partit taronja per situar-se sempre, segons ell, en la "bronca política". En aquest sentit, ha opinat que aquesta estratègia els portarà a quedar-se amb la meitat de diputats al Parlament i els ha acusat d'"obrir la porta" a l'extrema dreta de Vox amb el seu discurs. Torra ha demanat a Ciutadans que prengui exemple de la CDU d'Angela Merkel i el cas de Turíngia i exerceixi un cordó sanitari a aquesta ideologia en lloc de comptar amb Vox per governar com a Andalusia.

La incògnita de les eleccions

Al ple s'hi arribava després de que aquest dimarts la portaveu del Govern, Meritxell Budó, refredés que Torra convoqui les eleccions catalanes de forma immediata un cop el Parlament aprovi els Pressupostos. La sessió de control al Govern d'aquest dimecres no ha servit per aclarir la incògnita. La líder dels comuns a la cambra, Jéssica Albiach, ha demanat a Torra que comuniqui ja la data dels comicis: "Catalunya necessita acabar amb aquesta incertesa i amb aquesta falta d'eficàcia. Catalunya necessita canvis". Torra, però, no s'ha referit en cap moment a aquest tema i s'ha centrat en demanar que els grups polítics es centrin en la feina d'aprovar els comptes públics catalans.

37 expedients oberts per l'actuació dels Mossos

A l'inici de la sessió de control, però, el protagonisme se l'han emportat els Mossos. La diputada cupaire Maria Sirvent ha carregat contra el Govern per la seva actitud "repressiva" respecte a la protesta i també la "manca de transparència" respecte les investigacions que va obrir el departament d'Interior sobre l'actuació de la policia catalana en les protestes contra la sentència del Procés. "És un insult a la gent", ha sentenciat Sirvent en al·lusió a l'auditoria que va anunciar el Govern encara sense resultats públics.

El president ha replicat a la CUP que els Mossos d'Esquadra han de ser una policia "democràtica" i que actuï amb mitjans proporcionals i ha anunciat que, d'acord amb la revisió de l'actuació de la policia en les protestes contra la sentència, s'han obert 37 expedients. En aquest sentit, ha explicat que el conseller d'Interior, Miquel Buch, compareixerà el mes que ve per donar comptes de la investigació interna sobre aquestes actuacions.