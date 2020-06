Torra i Aragonès eviten ara polemitzar per la pròrroga de l'estat d'alarma

Després de dos dies evidenciant el malestar entre els dos socis de govern a la Generalitat, aquest dimarts el president, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, han evitat polemitzar per la pròrroga de l'estat d'alarma i l'acord entre ERC i el PSOE. En una compareixença conjunta, han defugit contestar les preguntes sobre la tensió al Govern i la salut de la legislatura. "Som aquí per presentar un projecte de país", ha reiterat una vegada i una altra el cap de l'executiu.

Torra i Aragonès han ofert una roda de premsa al Palau de la Generalitat per presentar un grup de treball sobre com ha de ser la Catalunya del 2022. Es tracta d'un equip format per 15 dones i 15 homes, liderat per Victòria Alsina i Genís Roca, que dibuixaran un seguit de mesures per dibuixar el país després de la crisi del coronavirus.

La intenció del Govern, que ha aprovat aquest dimarts el grup de treball en la reunió del consell executiu, és que es presentin les conclusions el febrer del 2021, després d'una discussió extensa que pretén incloure fins a 400 experts de diferents disciplines.

"Aquest és un país de talent. Aquest grup de treball constituït avui recull aquest talent i ens ajudarà a dibuixar la Catalunya postcovid. Amb absoluta independència de funcionament i de criteri", ha dit el vicepresident Aragonès.

651x366 Quim Torra durant la roda de premsa d'aquest dimarts / ACN Quim Torra durant la roda de premsa d'aquest dimarts / ACN

L'horitzó temporal que s'han marcat per oficialitzar el document ja transcendeix el límit que el mateix Torra s'havia posat el 29 de gener, quan va donar per acabada la legislatura per desconfiança amb Esquerra. Ara, amb l'emergència sanitària, aquesta intenció s'ha capgirat i JxCat vol allargar al màxim la legislatura.

Quan li han preguntat per aquesta qüestió, el president ha evitat respondre si avançarà les eleccions o si té la voluntat de pactar la data amb Esquerra. Aragonès, situat just al costat del president, ha demanat en diverses ocasions les últimes setmanes poder acordar amb JxCat com s'acaba el mandat.

651x366 Pere Aragonès durant la roda de premsa d'aquest dimarts / ACN Pere Aragonès durant la roda de premsa d'aquest dimarts / ACN

La roda de premsa, que només ha durat mitja hora amb les preguntes incloses, s'ha produït en un moment de tensió entre els dos socis de l'executiu per l'acord d'ERC amb el PSOE per prorrogar l'estat d'alarma. Després que es fes públic dissabte (l'ha negociat directament Aragonès amb el president espanyol, Pedro Sánchez), el president va expressar públicament el seu desacord i va assegurar que no vinculava el govern de la Generalitat. Aquest dimarts s'ha afegit un nou actor en l'acord de PSOE i ERC (a més del PNB) per aprovar demà al Congrés l'última pròrroga de l'estat d'alarma: Ciutadans.