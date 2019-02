EN DIRECTE: Els comuns rebutgen l'última proposta fiscal del Govern i els pressupostos del 2019 pengen d'un fil

[[ Si veus aquest contingut a través d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]]

La perspectiva que Catalunya tingui pressupostos aquest any s'allunya cada dia que passa, especialment des que aquest mateix dimecres els comuns han rebutjat l'última proposta fiscal que el Govern els ha fet in voce a l'hemicicle del Parlament. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, els hi havia plantejat canvis tant en l'IRPF, com en l'impost de Successions i en el d'Actes Jurídics Documentats. El Govern, que encara no ha aprovat el projecte de llei al consell executiu, no portarà els comptes al Parlament sense l'aval dels comuns i les opcions de pròrroga pressupostària creixen exponencialment.

En l'IRPF planteja que el tram màxim del 25,5% s'apliqui a partir de les rendes de més de 120.000 euros anuals i no pas de les de 175.000 com fins ara. En el disseny actual, entre 120.000 i 175.000 euros s'aplica un 23,5% en el tram autonòmic. La mesura aportaria 16,3 milions d'euros anuals a partir del 2021 -quan començaria a haver-hi retorn. El segon canvi arribaria en Successions. Aquí el vicepresident proposa la supressió progressiva de les bonificacions d'entre 4 i 25 punts a partir de les bases imposables de més de 3 milions d'euros. Els cònjuges mantindrien la bonificació del 99%. Gràcies a aquesta mesura s'incrementarien els ingressos en 83,2 milions anuals, però l'impacte sobre el 2019 es redueix a 20,8 milions d'euros, tenint en compte que existeix una demora de sis mesos per pagar l'impost.

L'última reforma impositiva que planteja és de mig punt en l'impost d'Actes Jurídics Documentats i en l'Impost de Transmissions Patrimonials. En concret, la proposta de l'executiu incrementaria en mig punt, de l'1,5% al 2% la taxa aplicable als préstecs hipotecaris. Aquest 2019 l'impacte seria de 38,8 milions i, a partir de l'any que ve, de 77,8 milions d'euros.

Tot plegat la proposta fiscal del Govern generaria uns ingressos addicionals a mig termini de 177,3 milions d'euros, encara lluny dels més de 700 que exigia Catalunya en Comú Podem. A més, l'executiu també treballa per recuperar els impostos contra el diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i l'impost contra els actius no productius de persones jurídiques, tots dos en procés d'implementació i que, sumats, generarien més de 70 milions d'euros anuals.

651x366 Torra i Aragonès debaten amb l'oposició sobre els pressupostos / GUILLEM ROSET / ACN Torra i Aragonès debaten amb l'oposició sobre els pressupostos / GUILLEM ROSET / ACN

El portaveu econòmic dels comuns, David Cid, ha criticat vehementment tant l'avantprojecte de pressupostos -que van conèixer dilluns- com la proposta fiscal. "Vostès no volen una reforma fiscal sinó venir aquí a dir de qui és la culpa que no s'aprovin els pressupostos", ha lamentat. "Nosaltres, per simbolisme fiscal, no ens hi posarem", ha afegit tot seguit.

La proposta fiscal dels comuns inclou una major reducció de les bonificacions en l'impost de Successions, que podria aportar segons ells 475 milions d'euros; en l'IRPF plantejaven incrementar els tipus a partir dels 90.000 euros anuals -amb un nou tram del 30% a partir dels 300.000 euros. Cid fins i tot ha posat sobre la taula que, en una reforma fiscal "ambiciosa", s'hauria d'apujar el tipus màxim de l'Impost de Patrimoni fins el 3,75% com a Extremadura. A Catalunya el tipus màxim és del 2,75% per a patrimonis superiors als 10,7 milions d'euros.

Torra afirma que els comptes són "100% republicans"

El president del Govern, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, han comparegut al Parlament per debatre amb l'oposició amb una última oferta fiscal dirigida a Catalunya en Comú Podem. "Avui volem certificar si hi ha la voluntat política o no per tramitar els pressupostos, si els interessos electorals passen per davant dels de la ciutadania", ha apuntat Torra tan bon punt ha començat a presentar uns pressupostos "100% republicans" que -ha insistit- el Govern no portarà al Parlament si no té l'aval previ dels comuns.

"Els demano alçada de mires i no tacticisme electoral. Estiguem a l'alçada del moment que ens ha tocat viure", ha prosseguit Torra, que ha enfocat el seu discurs en mirar de responsabilitzar l'oposició de l'hipotètic fracàs dels comptes del 2019. L'executiu va presentar dilluns passat l'avantprojecte de llei de pressupostos, que preveu 1.715 milions d'euros més en despesa que en els pressupostos del 2017 -els últims aprovats per la cambra-, tot i que l'oposició ja ha criticat que la despesa total sigui inferior a l'executada durant el 2018. Torra ha reconegut que aquest no és el pressupost que voldria el Govern, ja que està afectat pel dèficit fiscal: "És un dèficit fiscal insuportable que acaba convertint-se en un dèficit social. Si no en tinguéssim, podríem doblar els pressupostos per exemple de les conselleries de salut i educació", ha apuntat.

A més d'apel·lar directament als comuns -també a la CUP-, Torra ha enumerat algunes de les qüestions que no es podrien garantir si no s'acaben aprovant els pressupostos: "Caldria cobrir 1.200 milions en crèdits i posaria a la Generalitat en una situació molt difícil per recuperar el finançament de les escoles bressol (20 milions previstos), reduir les taxes universitàries, augmentar les beques menjador o incrementar en 200 milions la renda garantida de ciutadania".

A Torra l'ha rellevat Aragonès, tot i les crítiques de l'oposició, que reclamava poder respondre al president abans que intervingués el vicepresident. El també conseller d'Economia ha insistit, com abans havia fet Torra, que no portaran els comptes al Parlament si no tenen garantit poder-los tramitar i ha destacat que l'executiu hagi optat per afrontar la negociació que hauria de venir a partir d'ara "amb total transparència".

La despesa total suma 25.234 milions d'euros, amb 2.546 milions d'euros més en ingressos respecte el que es va pressupostar ara fa dos anys. "Ara bé, com que estem obligats a reduir el dèficit, que fixa unilateralment el govern espanyol, fins el 01,% del PIB, l'increment de la despesa és de 1.715 milions d'euros", ha explicat Aragonès, que ha subratllat que es recuperen els nivells de despesa que hi havia abans de la crisi econòmica. "Hem deixat enrere les retallades, havent reduït un 90% el dèficit des del 2010", ha certificat. La inversió, ha explicat Aragonès, és l'assignatura pendent.