Arrimadas avisa Torra que serà el "responsable del que passi al carrer" si no acata la sentència de l'1-O

Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe

El president de la Generalitat, Quim Torra, va obrir ahir a la tarda al Parlament el seu primer debat de política general, amb una intervenció d'una hora i quart en què va fer balanç de la situació política actual i va explicar les principals línies d'actuació del Govern. En la seva intervenció d'ahir, Torra va exigir al PSOE una proposta de referèndum pactat posant en dubte el suport de l'independentisme al seu govern si no ho fa, i va condemnar l'assalt al Parlament del passat dilluns, en la manifestació de commemoració de l'1-O.

El debat continua aquest matí amb les intervencions dels grups i acabarà dijous amb el debat i la votació de les propostes de resolució. Ha arrencat el ple la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que ha acusat el Govern de Torra d'estar "mentint els seus votants": "Escolti'ls una mica, perquè estan cansats de les seves mentides". "El Procés s'allarga, però no avança", ha sentenciat, i ha acusat Torra d'haver-se tret l'exigència d'un referèndum a Sànchez "de la màniga" per "alimentar la seva ficció" davant el descontentament dels seus electors. La líder de Ciutadans ha demanat a Torra surti a dir públicament si "acatarà o no" les decisions judicials que "no li agradin" -referint-se a la sentència del judici dels dirigents independentistes presos i exiliats- i que no "acceptarà" aldarulls com els de dilluns. "Si no ho fa, la responsabilitat del que passi al carrer serà seva", ha sentenciat.

En el mateix sentit, ha afirmat que els independentistes "confien en el flotador del govern espanyol" de Pedro Sánchez. "No comenti el mateix error que va cometre Carles Puigdemont", ha dit: "No confonguin la debilitat de Sánchez amb la de la democràcia espanyola". D'altra banda, Arrimadas ha retret fins i tot a Torra haver tingut ahir un "moment Aznar" quan va dir que "Catalunya va bé". "És conscient de la situació sanitària que tenim a Catalunya?", li pregunta, i recorda les llistes d'espera dels pacients. També les llistes d'espera per rebre les ajudes de dependència, i que no parlés de corrupció "ni un moment" durant el seu discurs.

Així, la líder del partit taronja ha acusat el Govern de Torra de "plantejar" un perfil "festiu de l'independentisme": "Però la realitat és que el Procés no ha comportat ni un benefici als catalans", ha sentenciat, i ha passat a enumerar eles conseqüències negatives del Procés. Començant per les econòmiques, "hi ha 5.200 empreses que han decidit anar-se'n de Catalunya", però també per les personals, en assegurar que el Procés ha servit per "trencar família". "Ara bé, sí que hi ha hagut beneficiats del Procés: els enxufats i els xiringuitos del Procés", ha asseverat, i ha posat d'exemple d'aquests "xiringuitos" el "comissionat del 155": "Aquests sí que volen allargar el Procés".

Iceta: "Quan Catalunya ha jugat al tot o res, sempre ha perdut"

En la línia del que va dir ahir la vicepresidenta del govern espanyol, Isabel Celaá, el PSC ha reiterat que el dret a l'autodeterminació no cap a la Constitució espanyola. Tal com va fer ahir el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, just acabar el discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, aquest matí ha tornat a avisar el Govern de la Generalitat que posar un ultimàtum a l'executiu espanyol no és la via correcta. "Quan Catalunya ha jugat al tot o res, sempre ha perdut", ha avisat Iceta. "A veure si deixem caure Sánchez i Rivera o Casado ens ho arregla", ha pronosticat el líder socialista.

El PSC continua defensant el "diàleg" entre la Generalitat i la Moncloa, però sempre dins de la legalitat. En aquest sentit, Iceta ha recordat a Torra "la inutilitat de la via unilateral" i ha insistit en què "no hi ha la possibilitat d'impulsar un canvi del marc constitucional sense el consens de les dues terceres parts de la cambra catalana". De fet, per Iceta l'independentisme "té una majoria parlamentària que el legitima per governar", però això no els permet, assegura, "saltar-se les lleis". El líder socialista, a més, ha recordat a Torra que "no tenen la majoria social": "No hi va ser l'1-O ni el 21-D". Per Iceta, el camí que proposen els socialistes "no és fàcil, però no és un camí sense sortida".

"Quan es fa un discurs que no té a veure amb la realitat, es genera frustració", ha retret Iceta a Torra. El líder socialista ha burxat en la gestió de les últimes manifestacions per part del Govern i, concretament, per la conselleria d'Interior. "No es pot demanar als CDR que pressionin, després enviar els Mossos a desallotjar-los i després no donar-los suport", ha criticat Iceta. Durant el seu discurs, Iceta ha fet un repàs dels deures que, segons Iceta, el Govern encara ha de fer en matèria social. Així, el dirigent socialista ha demanat un augment de la despesa en sanitat, a més de millorar "l'infrafinançament" que Iceta assegura que té el model educatiu català.

Fernández: "Senyor Torra, vostè i jo som dos trossos d'espanyolassos"

En la seva intervenció, el PP ha tornat a insistir que Catalunya no té el dret a l'autodeterminació i ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, que hagi dividit els catalans. En aquest sentit, el diputat popular Alejandro Fernández ha fet servir una comparació per evidenciar que els catalans, també són espanyols: "Vostè, senyor Torra, s'assembla més a mi que no a un saltador de perxa noruec: tots dos som dos trossos d'espanyolassos".

En aquest sentit, el diputat popular Alejandro Fernández ha avisat que el "diàleg" entre l'Estat i l'independentisme no és viable. "No es donen les condicions per dialogar", ha assegurat el diputat popular, que ha retret als socialistes que "vulguin empassar-se qualsevol cosa per mantenir-se al poder". "Quan Iceta es posa equidistants, sempre ho acaba embolicant", ha etzibat, després de retreure-li que Torra li inspira "tendresa".

"No acceptarem les seves amenaces, dimiteixi", ha tornat a demanar Fernández, que considera que per tornar la "convivència" a Catalunya, primer "cal que la llavor totalitària s'apartir de la vida pública". En aquest sentit, ha assegurat que el PP vetllarà perquè els catalans no independentistes "no se sentin sols".

A diferència de tots els grups parlamentaris, al PP no ha estat l'actual líder del partit qui ha pronunciat el discurs en el debat de política general, sinó que ho ha fet el diputat Alejandro Fernández. De fet, el seu nom és el que fa temps que sona amb força per rellevar Albiol al capdavant del partit, després que l'actual dirigent popular es postulés per tornar a presentar-se l'alcaldia de Badalona.