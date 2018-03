EN DIRECTE: Turull: "No soc jo qui hauria de ser aquí".

Si veus aquest contingut amb una aplicació mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe

Jordi Turull ha començat el ple d'investidura amb la seguretat que no sortirà escollit president de la Generalitat. Després que la CUP hagi confirmat les seves quatre abstencions, el que fan inviable una majoria del candidat, Turull ha començat amb el record als presos i els exiliats i, especialment, amb els candidats a la investidura que han anat caient per les decisions judicials: "No sóc jo qui hauria de ser aquí", ha dit, però ha assenyalat que la seva candidatura també representa la legitimitat del Govern caigut amb el 155. "Em sento part de la baula de la cadena que relliga els dies que han passat amb els que vindran".

El candidat, que demà s'enfrontarà a Llarena, ha destacat que fa el pas malgrat que hi ha hagut gent que l'ha intentat convèncer que prioritzi la seva situació personal i judicial. "Em deien que pensés en mi i en la meva família" ,ha dit, abans de concloure: "Prefereixo assumir el risc de ser víctima d'injustícies que d'ajupir el cap". "Assumeixo l'encàrrec amb totes les conseqüències", ha insistit.

La citació del Tribunal Suprem a Turull per al proper divendres va precipitar ahir la convocatòria per part del president del Parlament, Roger Torrent, de la sessió parlamentària. Ho va fer, tal com va explicar ahir en una compareixença realitzada a última hora, perquè els diputats puguin decidir si investeixen Turull abans que ell hagi de comparèixer a Madrid davant el jutge Pablo Llarena.

Després d'una tarda d'intenses reunions entre JxCat, ERC i la CUP, Torrent va accelerar ahir la ronda de consultes als diferents grups parlamentaris, que va realitzar per telèfon. Aquest matí, JxCat i ERC havien plantejat a la formació anticapitalista una oferta d'última hora per obtenir els quatre vots favorables dels seus diputats: una proposta que incloïa que el president de la Generalitat se sotmeti a una qüestió de confiança d'aquí un mes. No obstant això, a mitja hora de l'inici del ple la CUP ha anunciat que manté les quatre abstencions, impedint així la investidura de Turull.