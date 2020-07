EN DIRECTE | Torra responsabilitza l'Estat de la situació "delicadíssima" de la tresoreria de la Generalitat

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]



La intervenció del president, Quim Torra, al ple sobre la crisi del coronavirus s'ha convertit en una crítica aferrissada a la gestió que ha fet el govern espanyol de la pandèmia i de la distribució dels recursos. Per al cap de l'executiu, la Generalitat es troba ara mateix en una situació de tresoreria "delicadíssima" per culpa de la Moncloa, ja que l'ha acusat de transferir una quantitat de recursos insuficient per fer front a la despesa de la crisi del covid-19 i les seves conseqüències. Torra s'ha referit als 5.000 milions de despesa sanitària i als diners que faltaran per reactivar l'economia: "La darrera estimació del Govern és que necessitem 30.000 milions d'euros per afrontar la reactivació del país i no acceptarem menys del que ens proposen".

En aquest sentit, ha demanat a tots els grups parlamentaris que "apretin" perquè el govern espanyol transfereixi els recursos necessaris a Catalunya. En especial s'ha referit al PSC i als comuns, que formen part de l'executiu espanyol, del qui ha assegurat que "depèn" que la Generalitat tingui els diners que requereix: "No fallin als catalans, ara ho necessitem mes que mai". Ha anunciat que aquesta setmana enviarà una carta a Pedro Sánchez perquè sol·liciti un préstec en nom de Catalunya al mecanisme d'estabilitat pressupostària europeu. Vol demanar 5.000 milions d'euros, que equival al 2% del PIB català, per poder utilitzar ja aquests recursos. "No podem esperar a rebre els ajuts europeus l'any vinent. Necessitem els recursos ja", ha dit, demanant a l'oposició que "no hi posi cap obstacle".

El president ha demanat el suport a tota la cambra a dues mesures concretes per reclamar a la Moncloa: que s'elevi el sostre de dèficit a l'1%, ja que ara continua al 0%, i que els ajuntaments puguin utilitzar els seus romanents i superàvits. "És incomprensible que aquestes alçades això encara no s'hagi fet", s'ha reafirmat Quim Torra.

De cara a la recuperació postcovid-19, Torra ha citat dos àmbits d'actuació: la comissió econòmica de reactivacio del Govern (CORECO) formada per diversos consellers i secretaris generals i el grup de treball Catalunya 2022 per fixar les apostes estratègiques de país per a la propera legislatura.

El Govern tenia previst presentar el seu pla per la reconstrucció econòmica i social de Catalunya aquest mes de juliol, però encara no n'havia especificat la data exacte. En el ple d'aquest dimecres, Torra ha anunciat que l'executiu té previst presentar una primera proposta entre els dies 16 i 17 de juliol i aprovar-la en el si del consell executiu el 21 de juliol. A partir d'aquest pla, el Govern reprioritzarà els pressupostos -a través de modificacions internes que no necessitaran el vist-i-plau del Parlament- que va aprovar aquest mes d'abril amb el suport dels comuns, però que ja van néixer caducats per la crisi sanitària. "El 21 de juliol tindrem uns pressupostos prioritzats [...] per encarar l'etapa de la represa", ha explicat Torra. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha detallat que el pla en el qual treballa el Govern està dividit en quatre eixos: economia per la vida, digitalització, transició ecològica i societat del coneixement. Torra ha reiterat, però, que malgrat aquesta repriorització de partides pressupostàries, la Generalitat té "les mans lligades a l'esquena" per la seva dependència del govern espanyol i ha insistit que "qualsevol pressupost" que dissenyi la Generalitat "serà insuficient".



Crítica a la centralització

Però Torra no només ha responsabilitat a l'Estat de la manca de recursos de la Generalitat, sinó que també ha criticat la centralització de competències. El president ha lamentat que la Moncloa decidís "sense previ avís" retirar les facultats a les autonomies per gestionar la pandèmia i que, a més, prengués les decisions, a parer seu, "tard". "Tan costava despenjar el telèfon i dialogar?", s'ha preguntat el president de la Generalitat, que ha considerat que el PSOE només utilitza el diàleg en els discursos públics "en funció de les tàctiques del moment".

Per al president, les conferències de presidents autonòmics que s'han fet cada setmana no representen cap diàleg sinó "monòlegs" del president espanyol.

Ara bé, malgrat aquesta recentralització, Torra ha lloat les decisions de la Generalitat, asseverant que s'ha avançat en allò que podia i que, en tot cas, ho ha reclamat. El president s'ha referit al confinament total, a l'ús obligatori de mascaretes o la vinculació dels ERTOs a l'evolució de la situació sanitària. "Quan més difícil estava tot, Catalunya va aportar mes del 80% del material necessari, quan havia d'haver-se proveït pel govern espanyol", ha dit, asseverant que les comunitats han hagit d¡anar a comprar material sanitari als mercats internacionals amb les "mans lligades" a l'esquena.