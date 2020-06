El govern espanyol no descarta un estat d'alarma per territoris si hi ha un canvi "dràstic" en la pandèmia

L'estat d'alarma es podria tornar a aplicar a l'Estat, ja sigui a tot el territori o en llocs específics, si hi ha un canvi "dràstic" en l'evolució de l'epidèmia. Si bé el govern espanyol s'havia compromès a treballar en modificacions de la legislació ordinària de cara a un eventual rebrot, ara deixa clar que si és necessària una limitació massiva de la mobilitat caldrà recórrer de nou a l'estat d'alarma. "No hi ha un substitut", ha insistit aquest dimarts la portaveu, María Jesús Montero, després que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hagi advertit aquest matí que l'executiu no dubtarà en ser "contundent" si hi ha un rebrot important.

Montero ha volgut puntualitzar que "no està en ment ni a curt ni mitjà termini" recórrer a aquest mecanisme constitucional perquè la situació epidemiològica actual és bona. "No hi ha res a témer", ha assenyalat Montero, que s'ha mostrat confiada que la tasca de detecció i seguiment, així com les mesures de seguretat, evitaran una altra transmissió com la d'aquesta primavera. Montero ha admès, però, que si fos necessari no hi ha "substitut" a l'estat d'alarma que permeti una limitació generalitzada de la mobilitat. Especialment perquè en virtut de la llei de salut pública es poden decretar confinaments reduïts, però fonts de la Moncloa, per exemple, no creuen que es pugui tancar una comunitat sencera sense l'estat d'alarma. A més, l'estat d'alarma està subjecte al control del Congrés.

De moment, l'etapa actual és la de nova normalitat, i aquest dijous al Congrés es vota el decret que obliga el distanciament social i l'ús de la mascareta i que l'executiu va pactar amb el PNB i Cs. Ara fa un gest per sumar-s'hi el PP, amb un seguit de propostes que ha anunciat aquest dimarts el líder del partit, Pablo Casado. Però el govern espanyol posa en dubte la predisposició dels conservadors. "El senyor Casado quan hi ha comicis a les portes es maquilla de persona moderada i suposadament intenta transmetre que ofereix pactes sobre qüestions que el govern ja havia anat admetent", ha advertit Montero, i ha fet referència al fet de traslladar la comissió de reconstrucció al Congrés.

Precisament, aquest grup de treball acaba aquesta setmana les compareixences i només quedarà la presentació i negociació del dictamen que es porti a votació. El PP s'ha volgut implicar amb arribar a acords, especialment en matèria de Salut, però diversos partits ja conclouen que la utilitat d'aquesta comissió haurà estat més aviat poca. Els conservadors la setmana passada es van obrir la setmana passada en anar encara més enllà i arribar a acords en matèria econòmica i social, però de moment l'acostament no està cristal·litzant. El PP sovint critica que Pedro Sánchez demana col·laboració però que, alhora, eviti els pactes amb el principal partit de l'oposició. Montero ha negat la major i ha assenyalat que hi ha més converses lluny dels focus que les que vol reconèixer el PP.

El context preelectoral a Galícia i Euskadi ja marca la política espanyola i el líder del PP, Pablo Casado, ja ha començat a celebrar actes amb els candidats, en els quals ha utilitzat la gestió del covid-19 com a argumentari. Amb tot, es dona la circumstància que el PSOE no és el rival a batre a cap d'aquests comicis. A Galícia el PP vol confirmar la majoria absoluta d'Alberto Núñez Feijoo, un dels perfils moderats del partit, mentre que a Euskadi lluita per sobreviure el Parlament basc en coalició amb Cs i pendent de la possible entrada de Vox.

"És el moment de la unitat", ha asseverat la ministra d'Hisenda, tant en referència als comptes com a la posició dels partits estatals respecte el fons de reconstrucció europeu. Sobre aquesta qüestió ha estat especialment dura contra el PP, que aposta perquè les ajudes estiguin condicionades a programes d'ajust i esmenen la posició del govern espanyol, que demana solidaritat amb els països més afectats per la pandèmia. "És inadmissible que estigui treballant en contra dels interessos d'Espanya en la posada en marxa d'un fons de reconstrucció. És exigible que rectifiqui i remi en la mateixa direcció que ho fem la resta de formacions polítiques", ha asseverat Montero. Una altra de les iniciatives de l'Estat a Europa és la candidatura de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, perquè presideixi l'eurogrup. Cs va explicar aquest dilluns que havia enviat una carta als seus socis liberals del Parlament Europeu perquè donin suport a aquesta candidatura.

"No és el moment" de vetos a Cs

A l'hemicicle es tornarà a reflectir la distància del govern espanyol amb Cs i la llunyania respecte d'Esquerra. Els republicans van anunciar aquest dilluns que hi votaran en contra i aquest dimarts la Moncloa ha lamentat els "vetos creuats", en paraules de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. "No és el moment d'estar més pendent de qui fa una proposta, en lloc de mirar la lletra", s'ha queixa la portaveu, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. També ha advertit que "no és el moment de d'incorporar als debats que no tinguin a veure amb la urgència" de sortir de la crisi del coronavirus.

Des d'ERC fa dies que insisteixen que no estan disposats a sortir a la foto amb Ciutadans. Els republicans contemplen negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, però rebutgen que en un eventual pacte també hi sigui el partit taronja, informa Quim Bertomeu. Aquest dimarts al matí ho ha reiterat el portaveu adjunt dels republicans al Parlament, Jose Maria Jové. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha advertit al govern espanyol que tindrà “problemes” si aspira a mantenir la geometria variable de voler pactar a la vegada amb Cs i ERC. Segons Jové, ERC analitzarà les propostes que el govern de Sánchez posi sobre la taula "una a una" independentment de qui hi doni suport, però ha afegit que veu "molt difícil" que ERC i Cs estiguin d'acord amb la mateixa proposta de pressupostos estatals perquè les dues formacions estan "a les antípodes".