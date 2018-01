De David Fernàndez, a Lluís Llach, i de Llach a Ruben Wagensberg: torna la samarreta emblemàtica del Parlament

Quan la CUP va entrar al Parlament, el 2012, va obrir -potser sense voler-ho- el debat sobre com han de vestir els diputats. El 'look' del seu cap de files, David Fernàndez, que portava normalment samarretes reivindicatives, va trastocar les formalitats i el protocol de la cambra catalana. El primer dia al Parlament, Fernàndez portava una samarreta que va tornar a vestir en el seu últim dia a la cambra. És una samarreta negra amb lletres vermelles en què es llegeix "Xàtiva renaix de les cendres", en referència a la ciutat valenciana que Felip V va cremar després de la Guerra de Successió.

540x306 David Fernández va debutar amb un discurs i una estètica poc habituals al Parlament. / PERE VIRGILI David Fernández va debutar amb un discurs i una estètica poc habituals al Parlament. / PERE VIRGILI

En el seu últim dia al Parlament, Fernàndez va explicar que no era casual que portés la mateixa samarreta el primer dia i l'últim: "És el tancament d'un cercle. Ara em veureu baixant, a la dreta, a la primera manifestació". Els estatuts de la CUP impedien que Fernàndez repetís com a diputat, però part d'ell va quedar-se a l'hemicicle. Almenys metafòricament: en el primer ple de la següent legislatura, aquella mateixa samarreta la duia el diputat de Junts pel Sí Lluís Llach.

Però Lluís Llach no tornarà a ser diputat, i ha volgut seguir amb el fil iniciat per David Fernàndez i ha buscat un diputat perquè llueixi l'emblemàtica samarreta. L'escollit ha sigut Ruben Wagensberg, d'ERC. L'impulsor de la campanya Casa Nostra Casa Vostra va rebre un missatge de Lluís Llach en què li explicava que li havia fet molta il·lusió que Fernàndez li regalés la samarreta i que ara l'hi volia passar a ell. Wagensberg no ho ha dubtat i ha assistit al ple de constitució amb la mateixa peça de roba.

540x306 De David Fernàndez, a Lluís Llach i de Llach a Rubén Wagensberg: la samarreta que p / FRANCESC MELCION De David Fernàndez, a Lluís Llach i de Llach a Rubén Wagensberg: la samarreta que p / FRANCESC MELCION

Diuen que la samarreta, perquè conservi l'esperit inicial, no s'ha rentat encara...