Felipe González diu que "no importa" que l'independentisme tingui majoria si vol "trencar les normes de convivència"

L'expresident espanyol Felipe González, considera que "no importa" que l'independentisme tingui majoria al Parlament si és per "trencar les normes de convivència" Així ho ha afirmat aquest dilluns l'acte de commemoració dels 40 anys de la Constitució a Barcelona, on ell i l'advocat i ponent de la carta magna Miquel Roca participen en un debat moderat per la periodista Mònica Terribas. González ha afegit que actualment "s'apel·la a la democràcia contra les regles establertes per la pròpia democràcia. I això és no democràtic", ha afirmat, en referència implícita al Procés.

L'històric president socialista, de fet, ha admès que va patir molt amb els fets del 6 i 7 de setembre de l'any passat al Parlament, quan es van aprovar les lleis de desconnexió, i ha assegurat que si això hagués passat el mateix als anys 30 "ens hagués costat mil morts". Roca ha deixat clar que "el respecte del dret és una garantia pels ciutadans de Catalunya", i ha afirmat: "El nostre marc és el pacte i el diàleg. La resta ens surt fatal". L'expresident espanyol hi ha coincidit, però ha afegit que el respecte al dret també "garantia" enfront "les forces emergeixen intentant trencar la norma".

El socialista, però, s'ha mostrat partidari de reformar la Constitució, hi ha criticat aquells que no en volen canviar "ni una coma": "No estem parlant de les taules de la llei, sinó d'una norma que genera un marc de convivència", ha dit, si bé ha defensat que cal adaptar el text amb vistes als "desafiaments de futur" en lloc de fer-ho sobre "utopies regressives i problemes que de vegades inventem però que no existeixen". Roca, per contra, ha considerat que la reforma de la carta magna és "difícil", afirmant que cap dels "problemes que tenim avui" té "l'origen o la causa en la Constitució".

En l'acte, organitzat per la delegació del govern espanyol a l'auditori del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, hi han assistit dirigents polítics de diferents partits, càrrecs policials i militar. El president de la Generalitat, Quim Torra, va rebutjar ser-hi al·legant que la carta magna "ha esdevingut una presó" i que "el poble de Catalunya ja ha decidit que vol superar el marc constitucional". Així ho va comunicar per carta a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera.

En la seva intervenció inicial la històrica socialista lleidatana ha dit que la Constitució ha suposat el "període d'estabilitat i creixement més important de la nostra història moderna d'Espanya" i també -ha destacat- de Catalunya. Cunillera ha dit que la Constitució és un "element viu" que es pot "adaptar" als avenços de la societat, i també el "punt de trobada" pel "diàleg": "Mai hem d'abandonar el diàleg. Sense paraula, diàleg i pacte les societats no avancen", ha sentenciat.