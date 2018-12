Els ciutadans del País Valencià mantenen el dejuni solidari tot i la fi de la vaga de fam dels polítics catalans

Una cinquantena de ciutadans del País Valencià han iniciat aquest migdia un dejuni de 24 hores per mostrar la seva solidaritat amb Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn i per reclamar la "llibertat de tots els presos encausats i exiliats polítics". Els convocants de la protesta, que s'han assabentat de la fi de la vaga de fam durant la conferència de premsa que han dut a terme per informar de la seva iniciativa, han decidit continuar amb la protesta perquè "l'objectiu final és reclamar la llibertat dels presos polítics i dels exiliats".

La iniciativa, que ha sigut impulsada per la plataforma Solidaritat i República País Valencià, ha rebut el suport, entre altres entitats, d'Escola Valenciana, Esquerra Republicana del País Valencià, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, els sindicats universitaris Bea i STEPV i el col·lectiu Ca Revolta. A títol personal destaca la participació de l'ex coordinadora general d'Esquerra Unida, Glòria Marcos, del dramaturg Manuel Molins, del periodista Alfons Llorenç, del polític i professor universitari Josep Guia i del militant independentista i pare del jove assassinat per l'extrema dreta Guillem Agulló.

La protesta, que s'ha iniciat a les 12 h, té lloc a la Societat Coral El Micalet de València, que aquesta tarda també acollirà una assemblea oberta i actuacions musicals i poètiques a la nit.

"Actuació lamentable del govern valencià"

El portaveu de la plataforma Solidaritat i República País Valencià, Mane Rodríguez Castelló, ha retret a la societat valenciana que de manera majoritària no es mostri solidària amb la situació que es viu a Catalunya, un comportament del qual ha responsabilitzat el "pacte de silenci" gestat a les institucions i "la distorsió de les notícies".

Rodríguez Castelló ha sigut especialment crític amb el govern valencià i el seu president Ximo Puig, a qui sense, anomenar-lo, ha acusat de desenvolupar un "paper lamentable", i ha posat com a exemple l'oferiment del cap del consell de la ciutat d'Alacant per a la celebració d'una reunió del consell de ministres al març. Una proposta que, per al portaveu de la plataforma, "té una evident intencionalitat política en un context molt determinat".

En la mateixa línia que Rodríguez Castelló s'ha manifestat el portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Toni Infante, que ha assegurat que existeix una "discordància" entre la falta de solidaritat respecta al que es viu a Catalunya del govern valencià" i l'empatia que "sí que mostra la societat valenciana, com es va mostrar durant la manifestació del passat Nou d'Octubre, en què es va cridar reiteradament per la llibertat dels polítics catalans".

"No al silenci irresponsable davant l'actuació de l'Estat a Catalunya"

En el seu comunicat, els convocants qualifiquen la vaga de fam de Sànchez, Turull, Rull i Forn "d'acció extrema, digna i admirable", i acusen la justícia espanyola de practicar "la vulneració de drets democràtics, la judicialització de la política i la repressió generalitzada del moviment per la democràcia i la independència de Catalunya".

Des de la plataforma valenciana asseguren que l'estat espanyol viu "una deriva autoritària molt allunyada dels ideals europeus" que, a més de l'independentisme català, també afecta "sindicalistes, feministes, cantants, militants anarquistes i artistes", una realitat davant la qual defensen que el País Valencià ha d'expressar la seva oposició "a la vulneració constant de drets i llibertats". "El silenci o la indiferència és, a més d'humanament i políticament reprovable, una irresponsabilitat de greus conseqüències per a la nostra salut com a poble", subratllen des de l'entitat.