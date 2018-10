Delgado afirma que des del govern "no donaran instruccions a ningú" sobre el processament dels presos polítics

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha assegurat aquest dilluns que el seu "suport" a tots els operadors jurídics a Catalunya "és absolut" i ha anunciat que viatjarà pròximament a Catalunya per expressar personalment aquest suport a la feina que realitzen i que "a vegades no tenen les facilitats que hi ha en altres àmbits territorials".

Delgado responia així sobre el malestar que sentirien jutges i magistrats a Catalunya per la suposada falta de suport a la seva tasca des del govern central. "Anirem a Catalunya i estarem allà per parlar amb la gent, amb els operadors jurídics, els jutges i els fiscals, perquè és important que sentin que el govern i el ministeri de Justícia estan al seu costat", ha afirmat en un esmorzar informatiu d'Europa Press.

Segons la seva opinió, el malestar dels operadors jurídics a Catalunya s'explica perquè absorbeixen "el descontentament de la ciutadania i això és molt ingrat, dolorós i dur". Delgado ha comentat també que "passa a tot Espanya i també a Catalunya i pot ser que hi hagi obertes algunes ferides, i la confrontació i aquesta tensió social que es viu especialment en el món de la justícia".

Quan li han preguntat per la situació processal dels polítics empresonats, a l'espera que el Tribunal Suprem dicti la interlocutòria d'obertura del judici oral, Delgado, que ha declinat pronunciar-se sobre aspectes concrets d'aquest assumpte pel "moment delicat" en què està, sí que ha assegurat que des del govern "no donaran instruccions a ningú".

"Aquest govern té molt clares dues coses en relació a la fiscalia i el poder judicial: autonomia absoluta de la fiscalia i independència del poder judicial", ha sentenciat la ministra, per declinar opinar sobre les penes que el ministeri públic demanarà contra els presos polítics ni avançar la posició que adoptarà l'advocacia de l'Estat, que "està estudiant basant-se en criteris jurídics quina serà la seva postura".

En aquesta línia, ha afirmat que "qualsevol filtració" que es produeixi al respecte "no es correspon a cap cosa que existeixi" perquè encara no hi ha interlocutòria de processament ni escrit d'acusació i ha advertit que "qualsevol especulació a qui fa mal és als propis processats, que estaran pendents de la situació processal que els espera i tenen el dret a conèixer abans que qualsevol altra persona, i després la ciutadania" per "raons fins i tot de seguretat jurídica".

Delgado ha assegurat que "ni els processats ni la ciutadania mereixen aquestes especulacions. En el moment en què es redactin, es notifiquin i es comuniquin els escrits de conclusions provisionals, procedirem a valorar-los".