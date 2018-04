"Demà pots ser tu": la campanya d'Òmnium i diverses entitats per denunciar "la repressió" de l'Estat

"No callarem". Òmnium Cultural i quatre entitats més -Institut de Drets Humans de Catalunya, l'Associació Irídia, l'Institut Internacional per l'Acció Noviolenta i la Fundació per la Pau- han impulsat una campanya per denunciar la "vulneració de drets i llibertats" que està protagonitzant l'Estat a Catalunya i avisar que la seva "repressió" pot arribar a qualsevol ciutadà. "Qualsevol que tingui idees contràries a l'Estat, pot veure vulnerats els seus drets", ha denunciat el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri. "Qualsevol de nosaltres pot ser víctima d'un Estat que només sap dialogar a través de l'amenaça i la repressió", ha insistit Mauri.

De fet, les cinc entitats han denunciat que l'any 2017 hi va haver "més de 20.000 persones sancionades o investigades per exercir les seves llibertats" a l'estat espanyol. És per això que han tirat endavant aquesta campanya, que porta per lema 'Demà pots ser tu', on denuncien que "no existeix" la separació de poders a l'estat espanyol i que "la dissidència està sent perseguida, com passa en els règims autoritaris". Una de les iniciatives que organitzen les cinc entitats és un debat el 14 d'abril al pati de la presó de la Model on hi participaran els advocats Ben Emmerson o Rachel Lindon, així com també el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri i la parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet.

Cuixart: "Tothom pot ser ostatge de la repressió i la censura"

Durant l'acte de presentació de la iniciativa, Marcel Mauri ha llegit una carta del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que fa 172 dies que és a la presó de Soto del Real. "Qualsevol que tingui idees contràries a l'Estat, pot veure vulnerats els seus drets polítics", advertia Cuixart en la carta, després de posar en alerta la ciutadania que la "onada repressiva anirà a més i serà cada vegada més arbitrària". "Tothom pot ser ostatge de la repressió i la censura", ha dit Cuixart.

Davant d'aquest escenari, el president d'Òmnium ha fet una crida a la "fraternitat i la solidaritat per recuperar els drets fonamentals i transformar la por en esperança". Una crida que han respòs diverses cares del món artístic com els rapers Pablo Hasel i Valtonyc, condemnats per les lletres de les seves cançons, i també la tuitaire Cassanda, el regidor i pallasso de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona, o la periodista Mercè Alcocer.

"No hi pot haver violència en les lletres de les cançons, com tampoc hi pot haver democràcia en els cops de porra", ha denunciat Valtonyc durant la presentació de la campanya que s'ha fet al centre de Can Batlló de Barcelona. La mateixa denúncia que també ha fet Pablo Hasel, qui ha advertit que la "llibertat d'expressió està en risc" i ha trobat l'arrel del problema en "el règim de caràcter feixista" que, ha assegurat, encara regeix l'estat espanyol. "Que la nostra lluita faci que no els surti tan barata la seva repressió", ha demanat.

La representant de Irídia (Centre per la Defensa dels Drets Humans), Anaïs Franquesa, ha justificat la campanya que han iniciat com una manera de "remoure consciències i sumar col·lectius i entitats" de tot l'Estat. "L'ús extensiu del dret penal està més viu que mai amb la causa general contra l'independentisme", ha denunciat Franquesa. Mauri, però, ha anat més enllà i ha avisat que la "repressió" que exerceix l'estat espanyol no és una amenaça només contra el moviment independentista, sinó contra els drets i llibertats que ha de garantir una democràcia. "No és només un atac a l'independentisme de Catalunya, sinó també a tots els que arreu de l'Estat intenten posar en ducte el règim del 78", ha avisat el portaveu d'Òmnium.

"Aquesta és la cara de l'odi segons la justícia espanyola"

"Van a totes, però no ens aturaran, no tenim por", ha remarcat Jordi Pesarrodona, el pallasso i regidor de Sant Joan de Vilatorrada denunciat per posar-se un nas de pallasso al costat d'un agent de la Guàrdia Civil el 20 de setembre. "Aquesta és la cara de l'odi, segons la justícia espanyola", ha expressat Pesarrodona durant la presentació, després de posar-se el nas de pallasso i aixecar-se de la cadira per ser fotografiat.

Els impulsors de la campanya han insistit que l'acció judicial de l'Estat no només actua contra cares visibles del món artístic, per exemple, sinó que pot afectar a qualsevol ciutadà. En aquest sentit, la periodista de Catalunya Ràdio Mercè Alcocer ha denunciat, per exemple, que ha estat multada per desobeir la llei mordassa i intentar preguntar a un advocat fora de la zona de premsa de davant de l'Audiència Nacional. "No ens poden treure el dret a la informació, perquè és el que garanteix una societat democràtica", ha defensat.