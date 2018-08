Democràtes aposta perquè "representants electes" de Catalunya triïn qui formarà part del Consell de la República

El portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, aposta perquè els "representants electes al territori català" siguin els que decideixin qui forma part del Consell de la República –que l'expresident Carles Puigdemont està impulsant a Brussel·les–. En una entrevista a Europa Press, Castellà no vol que la tria dels membres d'aquest organisme es faci a través d'un "pacte entre partits o pactes parlamentaris". El líder de la formació ha admès, però, que la proposta està oberta a la possibilitat que la discuteixin la resta de forces sobiranistes.

Castellà defensa que els representants electes són els que "la gent ha votat" i, per això, creu que han de ser ells els que escullin qui formarà part d'aquest Consell. "Són bàsicament regidors, alcaldes i diputats al Parlament", ha concretat el també diputat d'ERC al Parlament. De fet, creu que l'òrgan no hauria d'estar necessàriament presidit per Carles Puigdemont. "Hauríem de separar les coses: Puigdemont és el candidat legítim que va ser suspès en el seu moment i que només un procés d'eleccions al Parlament hauria de substituir", ha afirmat. Amb tot, veuria bé que presidís el Consell per la República mentre no pot ser restituït com a president de la Generalitat.

"És perfectament un candidat que, a més, ens dona un actiu molt important en termes d'internacionalització del procés", ha indicat, però creu que hauria de comptar amb el suport d'un organisme format per electes que legitimés el seu lideratge. En aquest sentit, proposa recuperar la "famosa Assemblea d'Electes" que va impulsar l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) el 2016 i el 2017, constituir-la i convertir-la en una mena de Parlament que avali la composició i les decisions del Consell de la República.

En l'entrevista, Castellà també ha tornat a criticar que l'anterior Govern estigui repartit entre la presó i l'exili. "Són innocents i només podrien ser culpables si haguessin executat el mandat popular", ha afirmat. Malgrat tot, el líder de Demòcrates ha avisat que no renunciaran a l'objectiu de tirar endavant la República: "No ens pararem en el procés de fer efectiva la República per més repressió que exerceixin". En aquest sentit, Castellà creu que els "moments" dels quals parla el president de la Generalitat, Quim Torra, que s'han de trobar per materialitzar la República, s'han de "provocar", com va ser el cas de l'1-O.