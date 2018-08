Denuncien dos regidors de Cs per treure una pancarta pels presos a l'Ajuntament de Reus

Ciutadans ha entrat de ple en la lluita contra els llaços i símbols sobiranistes. Des de la crida que Albert Rivera va fer a finals de juliol a “netejar de propaganda separatista il·legal els espais públics”, militants i càrrecs del partit ja han començat una campanya per retirar-los carrer per carrer i ajuntament per ajuntament. Aquest divendres dos regidors de Reus i diversos afiliats del partit van retirar una pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics de la façana de l’Ajuntament. L’alcalde, Carles Pellicer, va anunciar que presentarà denúncia per aquests fets. Segons Pellicer, els dos regidors que van prendre part en l’acció són Guillem Figueras i Juan Carlos Sánchez. Cs va compartir el vídeo del moment en què dos homes, ajudant-se amb una escala, van retirar la pancarta davant l’atenta mirada dels regidors -dos dels quatre que té el partit taronja al consistori-. En la gravació se sent com alguns veïns els increpen: “Vergonya!”, diu una dona mentre un dels participants en l’acció li respon que “l’espai públic és de tots”. La reivindicació, adverteix Cs en un comunicat, és “una més” de la “campanya de retirada de simbologia partidista als espais públics”.

L’alcalde condemna l’acció

Pellicer va anunciar que presentarà dues denúncies als Mossos d’Esquadra contra el grup que va retirar la pancarta: la primera, per defensar la institució municipal, i la segona, per amenaces i injúries contra l’alcalde en el moment dels fets. “Ningú pot atacar la seu de la sobirania popular”, va avisar en declaracions a l’ACN: “Si hi ha una pancarta a l’Ajuntament és perquè la majoria de representants de la sobirania ho han decidit”.

Poc després que la retiressin, l’alcalde va tornar a penjar la pancarta al mateix lloc i va responsabilitzar Cs de provocar “fractura social i enfrontaments greus”. El president de la Generalitat, Quim Torra, va donar-li suport en un tuit, en què es va posicionar “contra la intolerància i a favor de la llibertat d’expressió”. Per la seva banda, la CUP de Reus va rebutjar l’acció en un comunicat. La formació va convocar la ciutadania a una assemblea oberta a la plaça del Teatre dilluns que ve al vespre amb l’objectiu de perfilar “estratègies de resistència i autoorganització”. En el mateix sentit, el partit va anunciar que presentarà una “iniciativa de Declaració Institucional” per facilitar la creació dels “Comitès de Solidaritat Antifeixista (CSA)” en el pròxim ple del setembre a l’Ajuntament.

En paral·lel a la tensió viscuda a Reus, aquest divendres Albert Rivera va denunciar que un grup de joves va irrompre dijous en una xerrada que feia as Mercadal (Menorca) amb pancartes anarquistes i catalanistes. L’acte se celebrava a l’aire lliure.