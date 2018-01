Destrossen un pessebre que havien enviat a Junqueras i Forn a Estremera

Antoni Bargalló és pessebrista i cada any en fabrica un o dos per regalar. Aquest any va decidir que en faria un d'especial per enviar-lo a la presó d'Estremera perquè Oriol Junqueras i Joaquim Forn, cristians reconeguts, el posessin a la cel·la. El dia 21 de desembre va anar a l'empresa de transport UPS per enviar el pessebre en les millors condicions i, per sorpresa seva, el dia 27 al matí un transportista d'aquesta mateixa empresa va picar a la porta de casa seva amb la capsa del pessebre a les mans. La presó d'Estremera havia tornat el regal. El pitjor no era això, però.

Quan va agafar la capsa va notar que les peces hi ballaven a dins. "Es nota quan es tracta d'un accident per un mal transport o quan l'han destrossat amb intenció, i el pessebre estava trencat expressament, havien arrancat els arbres i havien tret les piles dels llums, per exemple", explica a l'ARA l'Antoni. La 'prova' irrefutable que hi havia mala intenció és que a la capsa, sobre el nom del remitent, hi havia escrit un "Viva España" ben gros.

540x306 Antoni Bargalló mostra com li van retornar la caixa que contenia el pessebre amb l'escrit de "viva España" al damunt del remitent / FRANCESC MELCION Antoni Bargalló mostra com li van retornar la caixa que contenia el pessebre amb l'escrit de "viva España" al damunt del remitent / FRANCESC MELCION

"Quan vaig anar a UPS vaig preguntar-los si podia enviar un pessebre a la presó, ho van consultar i em van dir que sí", recorda l'Antoni, que no pot assegurar si UPS ho va preguntar directament a la presó o no.

L'Antoni lamenta aquesta situació, ja que ell només volia que l'Oriol i el Joaquim, a qui coneix des que aquest era regidor de l'Ajuntament de Barcelona perquè ell és membre del Memorial 1714, poguessin passar les festes amb un pessebre a la cel·la.