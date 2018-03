Detenen la dona que va publicar un tuit amenaçant Llarena i la seva esposa

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al vespre la dona que va publicar un tuit que amenaçava el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i la seva esposa. La detenció va ser a dos quarts de vuit del vespre a Reus. La dona, veïna del municipi on va ser arrestada, ha quedat en llibertat provisional aquest migdia després de comparèixer davant el jutjat de guàrdia de Reus, i s'ha acollit al seu dret de no declarar. La causa està oberta per un delicte d'amenaces i ara s'enviarà als jutjats penals de Reus perquè pròximament es faci el judici.

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, va demanar dilluns als Mossos que investiguessin qui hi havia darrere el perfil de Twitter on es va penjar el missatge. En el tuit s'insultava Llarena i s'identificava amb noms i cognoms la seva dona i el lloc on viu i treballa. El missatge acabava dient: "Cal difondre-ho perquè sàpiguen que no podran anar pel carrer a partir d'ara". A més, va reclamar a la policia catalana que protegís Llarena i la seva dona arran del mateix tuit, que es va publicar després de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. La Fiscalia Superior va considerar que el missatge podria ser constitutiu d'un delicte d'amenaces.

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ja va denunciar diumenge l'"atac" a una de les segones residències que Llarena té a Catalunya, que considerava una "manifesta coacció" sobre el jutge i la seva família. El CGPJ va posar els fets en coneixement del ministeri de l'Interior perquè "adoptés les mesures necessàries de protecció del jutge i la seva família".